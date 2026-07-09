Hitze-Warnungen: Karten zeigen, wo es jetzt in Österreich wie heiß wird

Nachdem Ende Juni Monats-Rekordwerte gemessen wurden, ließ die Hitze im Juli etwas nach. Nun nimmt sie einen neuen Anlauf, in den kommenden Tagen wird stellenweise daher auch wieder gewarnt.

Während es vor allem Ende Juni in Österreich einige Tage – ja teils deutlich mehr als eine Woche – lang richtig heiß war, sind danach die Temperaturen zurückgegangen. Im Vergleich zu den bis zu 40,1 Grad, die wir hierzulande verzeichneten, war der Start in den Juli fast schon „angenehm“ mit Temperaturen rund um die 30-Grad-Marke. Vor allem die Nächte haben „heruntergekühlt“ und waren teils wieder erholsamer als noch Mitte bis Ende Juni, weiß man auch bei der österreichischen Unwetterzentrale.

Gelbe Warnung am Mittwoch für den Süden von Kärnten

Nach einem österreichweit „kühleren“ Mittwoch mit Spitzentemperaturen durchgehend unter 30 Grad, warten jetzt allerdings wieder einige Tage mit höchsten Werten über der 30-Grad-Marke. Dementsprechend warnt die GeoSphere Austria auch wieder in vielen Regionen hierzulande. Eine gelbe Warnung gibt es dabei am Donnerstag, 9. Juli 2026, vor allem für den Süden Kärntens rund um die beiden großen Städte Villach und Klagenfurt. Zu erwarten sind demnach bis zu 32 Grad.

©GeoSphere Austria Am Donnerstag wird noch nur im Süden Kärntens vor heißen Temperaturen gewarnt.

Wo am Freitag und am Wochenende gewarnt wird

Danach ist an den Warnungen gut zu sehen, wie sich die warmen Temperaturen in Österreich ausdehnen. Erst ist vor allem der Westen zusätzlich zu den bereits am Donnerstag bewarnten Gebieten betroffen. Zusätzlich dehnt sich die Warnung auch in Richtung Osten und Graz aus. Im Nordosten wird aus aktueller Sicht erst am Wochenende vor der Hitze gewarnt. Bis Montag erreichen die Temperaturen dann bis zu 34 Grad. Damit wird es nicht ganz so heiß, wie es Ende Juni schon war, warnwürdig sind die Temperaturen dennoch.