Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt Villach bei Sonnenschein.
In großen Teilen Österreichs wird in den kommenden Tagen wieder vor heißen Temperaturen gewarnt.
Österreich
09/07/2026
Gelbe Warnstufe

Hitze-Warnungen: Karten zeigen, wo es jetzt in Österreich wie heiß wird

Nachdem Ende Juni Monats-Rekordwerte gemessen wurden, ließ die Hitze im Juli etwas nach. Nun nimmt sie einen neuen Anlauf, in den kommenden Tagen wird stellenweise daher auch wieder gewarnt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(270 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Während es vor allem Ende Juni in Österreich einige Tage – ja teils deutlich mehr als eine Woche – lang richtig heiß war, sind danach die Temperaturen zurückgegangen. Im Vergleich zu den bis zu 40,1 Grad, die wir hierzulande verzeichneten, war der Start in den Juli fast schon „angenehm“ mit Temperaturen rund um die 30-Grad-Marke. Vor allem die Nächte haben „heruntergekühlt“ und waren teils wieder erholsamer als noch Mitte bis Ende Juni, weiß man auch bei der österreichischen Unwetterzentrale.

Gelbe Warnung am Mittwoch für den Süden von Kärnten

Nach einem österreichweit „kühleren“ Mittwoch mit Spitzentemperaturen durchgehend unter 30 Grad, warten jetzt allerdings wieder einige Tage mit höchsten Werten über der 30-Grad-Marke. Dementsprechend warnt die GeoSphere Austria auch wieder in vielen Regionen hierzulande. Eine gelbe Warnung gibt es dabei am Donnerstag, 9. Juli 2026, vor allem für den Süden Kärntens rund um die beiden großen Städte Villach und Klagenfurt. Zu erwarten sind demnach bis zu 32 Grad.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Warnung für Donnerstag.
©GeoSphere Austria
Am Donnerstag wird noch nur im Süden Kärntens vor heißen Temperaturen gewarnt.

Wo am Freitag und am Wochenende gewarnt wird

Danach ist an den Warnungen gut zu sehen, wie sich die warmen Temperaturen in Österreich ausdehnen. Erst ist vor allem der Westen zusätzlich zu den bereits am Donnerstag bewarnten Gebieten betroffen. Zusätzlich dehnt sich die Warnung auch in Richtung Osten und Graz aus. Im Nordosten wird aus aktueller Sicht erst am Wochenende vor der Hitze gewarnt. Bis Montag erreichen die Temperaturen dann bis zu 34 Grad. Damit wird es nicht ganz so heiß, wie es Ende Juni schon war, warnwürdig sind die Temperaturen dennoch.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Warnungen für Freitag.
©GeoSphere Austria |
Am Freitag wird schon in mehr Bereichen gewarnt.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Warnungen für Samstag, Sonntag und Montag.
©GeoSphere Austria |
Ab dem Wochenendende wird es schließlich in fast ganz Österreich so warm, dass die GeoSphere Austria warnt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at