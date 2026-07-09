Schwere Körperverletzung: Polizei sucht jetzt diesen Mann
Nach einer schweren Körperverletzung Anfang Juni in Nußdorf ob der Traisen fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Ein unbekannter männlicher Täter und ein weiterer Mann gerieten am 4. Juni 2026, gegen 2 Uhr, im Bereich eines Veranstaltungsgeländes in Nußdorf ob der Traisen (Niederösterreich) in einen Streit mit zwei Männern.
19-Jähriger schwer verletzt: Täter gesucht
Ein unbeteiligter 19-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land wollte den Streit schlichten. Der unbekannte Täter soll dem 19-Jährigen von hinten einen Faustschlag auf den Hinterkopf und zwei weitere Faustschläge ins Gesicht verpasst haben. Das Opfer habe dadurch einen Zahn verloren und eine Rissquetschwunde erlitten.
Beschreibung des unbekannten Täters laut Polizei
- ca. 185 cm groß
- zwischen 22 und 26 Jahre
- etwa 110 Kilogramm
- dunkelbraune Hautfarbe
- trägt einen Stoppelbart
- Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans und einen dunklen Pullover
- Der Freund des Täters soll etwa 20 Jahre alt sein und ca. 70 bis 80 Kilogramm wiegen
Polizei bittet um Hinweise
Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Traismauer, Telefonnummer 059133-3176-100, erbeten.