Schwere Körperverletzung: Polizei sucht jetzt diesen Mann

Nach einer schweren Körperverletzung Anfang Juni in Nußdorf ob der Traisen fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach einer Gewalttat auf einem Veranstaltungsgelände in Nußdorf ob der Traisen sucht die Polizei mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Nach einer Gewalttat auf einem Veranstaltungsgelände in Nußdorf ob der Traisen sucht die Polizei mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Ein unbekannter männlicher Täter und ein weiterer Mann gerieten am 4. Juni 2026, gegen 2 Uhr, im Bereich eines Veranstaltungsgeländes in Nußdorf ob der Traisen (Niederösterreich) in einen Streit mit zwei Männern.

19-Jähriger schwer verletzt: Täter gesucht

Ein unbeteiligter 19-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land wollte den Streit schlichten. Der unbekannte Täter soll dem 19-Jährigen von hinten einen Faustschlag auf den Hinterkopf und zwei weitere Faustschläge ins Gesicht verpasst haben. Das Opfer habe dadurch einen Zahn verloren und eine Rissquetschwunde erlitten.

Beschreibung des unbekannten Täters laut Polizei ca. 185 cm groß

zwischen 22 und 26 Jahre

etwa 110 Kilogramm

dunkelbraune Hautfarbe

trägt einen Stoppelbart

Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans und einen dunklen Pullover

Der Freund des Täters soll etwa 20 Jahre alt sein und ca. 70 bis 80 Kilogramm wiegen

©LPD Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat um Veröffentlichung des Phantombildes gebeten.

Polizei bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Traismauer, Telefonnummer 059133-3176-100, erbeten.