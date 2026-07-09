Polizei schlägt Alarm: Diese Anrufe können teuer werden

Die Polizei warnt vor einer aktuellen Welle von Schockanrufen. Betrüger geben sich als Ärzte oder Polizisten aus und versuchen, mit erfundenen Notlagen an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen.

Der Polizei Vorarlberg wurden in den letzten Stunden vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet. Im Konkreten geben falsche Ärzte vor, dass nahe Angehörige im Krankenhaus seien und dringend ein teures Medikament benötigen. Auch geben sich die Anrufer als falsche Polizisten aus und geben an, dass nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und nun in Haft sind, weshalb eine Kaution notwendig wäre. Die Geschichten variieren. Die Täter nutzen den Schockmoment und erkundigen sich nach vorhandenem Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen. Diese sollen anschließend an vereinbarten Orten oder beim Opfer zu Hause übergeben werden.