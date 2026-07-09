Reisewelle rollt an: Staus auf Österreichs Straßen erwartet

Mit dem Ferienstart in weiten Teilen Österreichs und Deutschlands erwartet die ASFINAG am Wochenende starken Reiseverkehr. Vor allem auf den Transitrouten Richtung Süden ist mit Staus und Verzögerungen zu rechnen.

Bereits ab Freitagvormittag bis einschließlich Sonntag ist mit starkem Reiseverkehr auf den Routen Richtung Süden, aber auch nach Osten zu rechnen.

Bereits ab Freitagvormittag bis einschließlich Sonntag ist mit starkem Reiseverkehr auf den Routen Richtung Süden, aber auch nach Osten zu rechnen.

Am kommenden Wochenende starten auch Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark und Oberösterreich in die Sommerferien. Auch in den deutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Ferien, ebenso in den südlichen Provinzen der Niederlande. Bereits ab Freitagvormittag bis einschließlich Sonntag ist daher mit starkem Reiseverkehr auf den Routen Richtung Süden, aber auch nach Osten zu rechnen.

Reisewelle zum Ferienbeginn: Hier wird mit Staus gerechnet

Staugefahr besteht vor allem auf den Nord-Süd-Transitstrecken A 9 Pyhrn und A 10 Tauern Autobahn sowie der Achse A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn. Das gilt ebenso für die Ost-West-Verbindung von Passau über Linz und Wien zur ungarischen Grenze bei Nickelsdorf, sowie im Großraum Wien – vor allem auf den Stadtausfahrten Richtung Süden. Zu größeren Verzögerungen kann es erwartungsgemäß auch auf der A 2 Süd Autobahn vor der Tunnelbaustelle auf der Pack, auf der A 10 bei der Mautstelle Tauern/Katschberg in St. Michael, sowie auf der A 11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel und der A 12 vor der Luegbrücke nahe dem Brenner kommen.

Abfahrtssperren A 10

Um den Stau-Ausweichverkehr zu unterbinden, gelten für den Zeitraum vom 11. Juli bis 13. September auf der A 10 im Land Salzburg Abfahrtssperren für den Durchreiseverkehr. Personen ohne Reiseziel in Österreich dürfen demnach nicht von der Autobahn abfahren. Betroffen sind die Anschlussstellen Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau, Werfen, Knoten Pongau, Lammertal-Hüttau, Eben, Altenmarkt, Flachau, Flachauwinkl und Zederhaus.

A 1 Radrennen Auhof

Am Sonntag, 12. Juli findet ein Radrennen in der Wiener Westeinfahrt statt. Dafür wird auch die A 1 West Autobahn in Richtung Wien ab Auhof zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit angehalten.