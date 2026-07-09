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Symbolfoto von 5min.at: Raser auf der A2
Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A10 Tauernautobahn in St. Michael im Lungau (Salzburg) kam es am Nachmittag des 9. Juli zu einer vorläufigen Führerscheinabnahme und Beschlagnahme eines Fahrzeuges.
St. Michael im Lungau
09/07/2026
Auf A10

Auto beschlagnahmt: 21-Jähriger raste mit 180 km durch 100er-Zone

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A10 im Lungau wurde ein 21-jähriger Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab und das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A10 Tauernautobahn in St. Michael im Lungau (Salzburg) kam es am Nachmittag des 9. Juli zu einer vorläufigen Führerscheinabnahme und Beschlagnahme eines Fahrzeuges.

21-Jähriger 80 km/h zu schnell: Auto und Führerschein weg

Ein Pkw mit slowenischem Kennzeichen konnte mit einer Geschwindigkeit von 180 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen werden. Der 21-jährige Lenker konnte angehalten und kontrolliert werden. Aufgrund der festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitung wurde dem Slowenen der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. In weiterer Folge wurde über die Bezirkshauptmannschaft die Beschlagnahme des Fahrzeuges anordnet. Der Lenker wird angezeigt.

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