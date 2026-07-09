Streaming-Abo abgeschlossen? Dieses Urteil könnte für Kunden wichtig sein

Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Streaming-Kundinnen und -Kunden gestärkt. Nach einem Urteil bleibt das 14-tägige Rücktrittsrecht bei Streaming-Abos auch dann bestehen, wenn der Dienst bereits genutzt wurde.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte im Auftrag des Sozialministeriums die Sky Österreich Fernsehen GmbH (Sky) wegen einer Klausel geklagt, mit der das Rücktrittsrecht von Verbrauchern bei Abschluss eines Streaming-Abos ausgeschlossen wird. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) gab dem VKI nun Recht, mit der Folge, dass ein 14-tägiges Rücktrittsrecht nach Streaming-Beginn gegeben ist, wie der Verein für Konsumenteninformation nun in einer Aussendung bekannt gibt.

„Rücktrittsrecht, sofern die Dienstleistung noch nicht vollständig erbracht wurde“

Der Online-Abschluss eines „Sky X“-Abos sei laut VKI nur möglich gewesen, wenn die Kunden folgender Vertragsbestimmung per Mausklick zustimmen: „Bei Bestellung eines Abos: Ich nehme die Sky X Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. Ich stimme zu, dass Sky bereits vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist mit der Vertragsausführung beginnt und ich dadurch bei Bestellung eines Abos mein Widerrufsrecht verliere.“ Der VKI hat Sky aufgrund der Verwendung dieser Klausel geklagt. „Nach unserer Auffassung ist das Streaming-Angebot ‚Sky X‘ eine digitale Dienstleistung. Verbraucher:innen haben daher nach dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) ein 14-tägiges Rücktrittsrecht, sofern die Dienstleistung noch nicht vollständig erbracht wurde“, erläutert Dr.in Petra Leupold, Leiterin Intervention im VKI.

VKI legte Berufung ein

Das Handelsgericht Wien (HG Wien) hatte sich laut VKI-Aussendung in seiner Entscheidung noch der gegenteiligen Auffassung von Sky angeschlossen, wonach das Streaming-Angebot einen „digitalen Inhalt“ im Sinn des FAGG darstelle (HG Wien 03.10.2023, 11 Cg 10/23t). Bei solchen digitalen Inhalten besteht – ordnungsgemäße Aufklärung vorausgesetzt – schon ab Beginn der Vertragserfüllung kein Rücktrittsrecht nach dem FAGG mehr. Gegen dieses Urteil legte der VKI Berufung ein und bekam vom OLG Wien recht (OLG Wien 23.02.2024, 4 R 185/23i). Der mit der Revision von Sky befasste Oberste Gerichtshof legte die Frage dem EuGH vor. Dieser sollte klären, ob das Anbieten von Streamingdiensten mit einem Sky Österreich vergleichbaren Leistungsumfang als Lieferung „digitaler Inhalte“ gilt.

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VKI-Erfolg: Ausschluss des Rücktrittsrechts in „Sky X“-Vertragsbestimmung ist unzulässig

Der EuGH stellte nun klar, dass es sich hier aufgrund des dynamischen Charakters der von Sky Österreich angebotenen Leistung um eine digitale Dienstleistung handelt, mit der Folge, dass das Rücktrittsrecht nach Streaming-Beginn weiterhin bestehen bleibt. „Große Konzerne dürfen sich ihre eigenen Spielregeln nicht selbst schreiben. Wer online Schuhe bestellt, darf sie anprobieren und zurückschicken. Nichts anderes gilt beim Streaming: erst ausprobieren, dann entscheiden“, sagt Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Dieses Urteil ist die erste Entscheidung des EuGH zur Frage, ob Streaming-Abonnements als digitale Dienstleistungen oder als digitale Inhalte einzustufen sind. Die Klarstellung, dass es sich dabei um eine digitale Dienstleistung handelt, stärkt die Rechte von Verbrauchern: Sie können Streaming-Services prüfen und innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss entscheiden, ob sie diese weiterhin nutzen möchten. Das Rücktrittsrecht erlischt nicht bereits mit Streaming-Beginn. Im Gegenzug hat der Streaming-Anbieter bei ordnungsgemäßer Aufklärung einen Anspruch auf angemessene Zahlung für den Zeitraum vor dem Vertragsrücktritt“, so Petra Leupold.

Das bedeutet das Urteil für Kunden

Für Bestandskunden von Sky X bedeutet die Entscheidung eine Verlängerung des Rücktrittsrechtes um zwölf Monate, informiert der VKI. „Wenn ein Rücktritt innerhalb der verlängerten Frist erfolgt, hat Sky aufgrund der unrichtigen Aufklärung über das Rücktrittsrecht keinen Zahlungsanspruch für den gesamten Zeitraum vor dem Rücktritt. Verbraucher können in diesem Fall sämtliche geleisteten Beträge bereicherungsrechtlich rückfordern“, heißt es anschließend.