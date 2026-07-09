Bierfans sind gefragt: Österreichs beliebteste Mikrobrauereien gesucht

Falstaff sucht auch heuer wieder Österreichs beliebteste Mikrobrauereien. Bierfans können ihre Favoriten nominieren und regionale Brauereien bei der Wahl unterstützen.

Bierfans können ab sofort ihre Favoriten nominieren und damit Brauereien aus ganz Österreich unterstützen.

Bierfans können ab sofort ihre Favoriten nominieren und damit Brauereien aus ganz Österreich unterstützen.

Das Lifestylemagazin Falstaff hat die Suche nach den beliebtesten Mikrobrauereien Österreichs für das Jahr 2026 gestartet. Bierfans können ab sofort ihre Favoriten nominieren und damit Brauereien aus ganz Österreich unterstützen.

Welche Betriebe sind die beliebtesten Mikrobrauereien 2026?

Mikrobrauereien haben sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der heimischen Bierkultur entwickelt. Mit regionalen Zutaten, traditioneller Braukunst und kreativen Rezepturen sorgen sie für eine große Vielfalt abseits der bekannten Biersorten. Viele Betriebe setzen dabei auf Qualität, Nachhaltigkeit und individuelle Geschmackserlebnisse. Mit dem aktuellen Voting möchte Falstaff die Vielfalt der österreichischen Brauszene vor den Vorhang holen. Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber sind eingeladen, ihre Lieblings-Mikrobrauerei zu nominieren und so deren Engagement und Handwerkskunst zu würdigen. Hier geht es zur Nominierung: Falstaff sucht die beliebtesten Mikrobrauereien in Österreich 2026.

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