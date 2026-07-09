Weniger suchen, einfacher reisen: Westbahn startet digitalen Reisebegleiter WestBuddy

Mit dem WestBuddy steht Fahrgästen ab sofort ein digitaler Reisebegleiter zur Verfügung, der Informationen entlang der gesamten Reise an einem Ort bündelt und den Zugang zum Bahnfahren einfacher macht.

Zwei Männer in Anzügen stehen vor einem Zug an einem Bahnsteig und halten jeweils ein Smartphone mit einer Ticket-App in die Kamera. Im Hintergrund ist ein Zug der ÖBB bzw. der Wiener Linien zu sehen.

Zwei Männer in Anzügen stehen vor einem Zug an einem Bahnsteig und halten jeweils ein Smartphone mit einer Ticket-App in die Kamera. Im Hintergrund ist ein Zug der ÖBB bzw. der Wiener Linien zu sehen.

Von der Reisevorbereitung über aktuelle Informationen während der Fahrt bis hin Weiterreise nach der Ankunft begleitet der WestBuddy Reisende durchgehend und einfach verständlich. Staatssekretär für Digitalisierung Alexander Pröll informierte bei einem Lokalaugenschein bei der Westbahn über den neuen Service und die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens. Der WestBuddy bündelt alle relevanten Reiseinformationen in einer Anwendung. Der digitale Service informiert bereits vor Reiseantritt über die gebuchte Verbindung und unterstützt während der Fahrt mit aktuellen Informationen und Services. Nach der Ankunft stehen unter anderem Informationen zur Weiterreise sowie die Möglichkeit, direkt Feedback zu geben.

Digitalisierung muss Barrieren abbauen – nicht neue schaffen

Für die Westbahn ist Digitalisierung kein Selbstzweck. Seit ihrer Gründung setzt das Unternehmen auf digitale Lösungen, die den Zugang zum Bahnfahren vereinfachen, Informationen besser zugänglich machen und den Reisealltag erleichtern. Als eines der ersten Bahnunternehmen setzte die Westbahn auf kostenloses WLAN im Zug, führte digitale Ticketlösungen ein und entwickelte mit dem Relax Check-in ein digitales Self-Service-Angebot. Mit dem WestBuddy kommt nun ein weiterer Baustein hinzu, der Informationen entlang der gesamten Reisekette übersichtlich zusammenführt. Beim Lokalaugenschein tauschte sich Staatssekretär Alexander Pröll mit der Westbahn-Geschäftsführung über die Bedeutung digitaler Innovationen im öffentlichen Verkehr sowie über die Rolle digitaler Services für eine moderne Mobilität aus.

Digitale Mobilität beginnt vor der Reise

Für die Westbahn ist der neue WestBuddy Ausdruck einer klaren Unternehmensphilosophie: Mobilität wird aus Sicht der Fahrgäste gedacht. Ziel ist es, Barrieren abzubauen, Orientierung zu schaffen und den Zugang zum Bahnfahren so einfach wie möglich zu gestalten. „Wir haben die Westbahn von Anfang an mit dem Anspruch aufgebaut, Bahnfahren möglichst unkompliziert zu gestalten. Wir denken Mobilität nicht vom System aus, sondern aus Sicht unserer Fahrgäste. Jede digitale Lösung muss eine Hürde weniger bedeuten. Genau dafür steht der WestBuddy“, so Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher.

Auch KI wird eingesetzt

Mit dem WestBuddy setzt die Westbahn ihren digitalen Weg konsequent fort. Der nächste Entwicklungsschritt liegt darin, auch die Reiseplanung und Buchung weiter zu vereinfachen. Künftig sollen digitale Services Fahrgäste noch stärker dabei unterstützen, schnell und intuitiv zur passenden Verbindung zu kommen. Dabei setzt die Westbahn auch auf neue technologische Möglichkeiten wie Künstliche Intelligenz. Entscheidend ist jedoch nicht die Technologie selbst, sondern ihr konkreter Nutzen: weniger Suche, weniger Hürden und ein einfacherer Zugang zur Mobilität.

„Barrieren abbauen“

„Unser Anspruch ist nicht, die Digitalisierung sichtbar zu machen, sondern ihren Nutzen. Wir wollen Barrieren abbauen, Wege verkürzen und Mobilität aus der Perspektive der Menschen denken – vom ersten Klick bei der Buchung bis zur Ankunft am Ziel. Ob beim Informieren, Buchen oder Reisen – jeder Schritt soll möglichst unkompliziert sein“, so Ramsbacher weiter „Ob im öffentlichen Verkehr oder in der Verwaltung – das Prinzip ist dasselbe: Digitalisierung soll Wege verkürzen und das Leben der Bürgerinnen und Bürger vereinfachen. Wenn Unternehmen wie die Westbahn dafür auch neue Technologien wie Künstliche Intelligenz nutzen, um Services einfacher und intuitiver zu machen, zeigt das genau die Richtung, in die digitale Mobilität in Österreich gehen sollte“, so Staatssekretär für Digitalisierung im Bundeskanzleramt Alexander Pröll.

Die Zukunft der Mobilität beginnt mit Einfachheit

Mit dem WestBuddy und den nächsten digitalen Entwicklungsschritten verfolgt die Westbahn eine klare Linie: Mobilität soll nicht komplizierter, sondern einfacher werden. Digitale Services sollen den Menschen den Weg erleichtern. Die Westbahn verfolgt damit eine klare Vision: Digitale Mobilität muss einfacher werden.