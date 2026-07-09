Sommerwetter in Österreich: Nur im Süden steigt das Gewitterrisiko

Der Freitag bringt in weiten Teilen Österreichs viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Nur im Süden sind am Nachmittag vereinzelt Regenschauer oder Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 33 Grad.

Österreich darf sich am Freitag auf überwiegend sonniges Sommerwetter freuen. Im Großteil des Landes zeigt sich der Himmel meist nur locker bewölkt, im Tagesverlauf bilden sich vereinzelt harmlose Quellwolken. Lediglich im Süden können sich am Nachmittag stellenweise stärkere Quellwolken entwickeln. Dort sind vereinzelt kurze Regenschauer oder punktuelle Gewitter möglich, während es in den übrigen Regionen überwiegend trocken bleibt. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 26 und 33 Grad wird es vielerorts erneut hochsommerlich heiß.