Zum Verkauf: Inselparadies in Italien wartet auf Käufer

Eine Privatinsel in der Lagune von Grado steht zum Verkauf. Das rund 58 Hektar große Areal mit Hafen, Gebäuden und ehemaligem Restaurant wird für drei Millionen Euro angeboten.

Wer hat nicht schon einmal von einer eigenen Insel geträumt? Wer das nötige „Kleingeld“ hat, kann sich diesen Wunsch nun erfüllen. Die Isola Ravaiarina in der Lagune von Grado in Friaul-Julisch Venetien wird derzeit für drei Millionen Euro angeboten.

Für 3 Millionen Euro: Insel in Italien steht zum Verkauf

Das rund 576.000 Quadratmeter große Areal liegt laut dem Anbieter Vladi Private Islands nur wenige Bootsminuten von Grado entfernt und verfügt über eine eigene Anlegestelle, zwei Appartementhäuser sowie ein ehemaliges Restaurant. Die Gebäude bieten noch Ausbaupotenzial. Auf der Insel wurde früher eine Fischfarm betrieben, deren Erzeugnisse direkt im Restaurant angeboten wurden. Die Lage in der salzhaltigen Lagune mit ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt macht das Objekt zu einem besonderen Angebot für Investoren mit Interesse an Tourismus und Gastronomie.