Ferienstart: A1, A9, A10, A12, A13 – wo jetzt massive Staus drohen

Nach Wien, Niederösterreich und dem Burgenland dürfen am heutigen Freitag, 10. Juli 2026, auch die Schüler aus dem Rest Österreichs in die Sommerferien. Für die Autobahnen wird das wie jedes Jahr zur Belastungsprobe.

Neben sechs österreichischen Bundesländern (Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Steiermark, Kärnten) starten nämlich auch Teile Deutschlands und der Niederlanden in die Sommerferien. Diese sind dafür bekannt, mit dem Auto oder Camper ans Mittelmeer zu fahren, dementsprechend ist ab Freitag, 10. Juli 2026, vor allem auf den wichtigen Transitstrecken mit „starkem Reiseverkehr und Verzögerungen“ zu rechnen, so die ASFINAG.

Wo es sich am Wochenende stauen könnte

Besonders betroffen sind dabei die A1 West Autobahn, die A9 Pyhrn Autobahn, die A10 Tauernautobahn, die A12 Inntal Autobahn, die A13 Brenner Autobahn und der Großraum Wien – hier vor allem auf den Stadtausfahrten Richtung Süden. Erwartungsgemäß größere Verzögerungen kann es auch auf der A2 Süd Autobahn vor der Tunnelbaustelle auf der Pack, auf der A10 bei der Mautstelle Tauern/Katschberg in St. Michael (Lungau, Salzburg) sowie auf der A11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel und der A12 vor der Luegbrücke nahe dem Brenner kommen.

Abfahrtssperren auf A10 in Salzburg, Radrennen legt Verkehr auf A1 kurz lahm

Zusätzlich muss man auf der A10 von 11. Juli bis 13. September auch wieder mit Abfahrtssperren für den Durchreiseverkehr rechnen. Heißt: Hat man sein Ziel nicht in der Umgebung, darf man – auch bei Stau auf der A10 – nicht von dieser abfahren. Betroffen sind vor allem die Abfahrten in Salzburg. Auch wird die A1 West Autobahn Richtung Wien bei Auhof (Wien) kurzzeitig gesperrt sein. Grund ist ein Radrennen, die Sperre dauert von 15.30 bis 16 Uhr.