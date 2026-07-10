„I bin ka Mensch“: Diese KI-Polizistin sorgt jetzt für Aufsehen

Sie trägt Polizeiuniform, spricht oberösterreichischen Dialekt und begrüßt ihre Kollegen mit einem Lächeln. Doch eines stellt sie gleich klar: „I bin ka Mensch.“ Die neue KI-Polizistin „Charlotte“ sorgt derzeit für Aufmerksamkeit.

Sie wirkt freundlich, trägt Uniform und spricht sogar Dialekt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Polizei Oberösterreich hat eine neue Beamtin vorgestellt. Tatsächlich steckt hinter „Charlotte“ aber keine echte Polizistin, sondern ein KI-Avatar. Mit einem Video in den sozialen Medien hat die Landespolizeidirektion Oberösterreich ihre ungewöhnliche „Kollegin“ präsentiert. Der Clip wird derzeit vielfach geteilt und sorgt für Diskussionen.

„I schau aus wie a Mensch“

„I schau aus wie a Mensch, i sprech wie a Mensch, oba i bin ka Mensch“, sagt Charlotte gleich zu Beginn ihrer Vorstellung. Perfekt sitzt der oberösterreichische Dialekt zwar noch nicht, dennoch kommt der Versuch bei vielen Nutzerinnen und Nutzern gut an. Andere wiederum diskutieren vor allem über das künstlich erzeugte Aussehen der virtuellen Polizistin. Im echten Polizeidienst wird Charlotte keine Anzeigen aufnehmen oder Verkehrskontrollen durchführen. Ihre Aufgabe liegt hinter den Kulissen. Der KI-Avatar soll Polizisten sowie Staatsanwälte im Bereich Cyberkriminalität unterstützen. Dazu erstellt Charlotte Schulungsunterlagen, entwickelt realitätsnahe Trainingsszenarien und hilft dabei, komplizierte digitale Themen verständlicher aufzubereiten. Gerade bei Online-Betrug und Cybercrime will die Polizei ihre Mitarbeiter so noch besser auf neue Betrugsmaschen vorbereiten.

„I hoff net“

Im Vorstellungsvideo stellt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl seiner digitalen Kollegin auch eine entscheidende Frage: Ob die Polizeiarbeit eines Tages vollständig von Künstlicher Intelligenz übernommen werden könne. Die Antwort fällt überraschend deutlich aus. „I hoff net.“ Charlotte macht damit klar, dass KI unterstützen, den Menschen aber nicht ersetzen soll.

Polizeichef fordert mehr Spielraum

Das Video nutzt Polizeidirektor Pilsl gleichzeitig für eine politische Botschaft. Bei Ermittlungen stoße die Polizei immer wieder an Grenzen, insbesondere durch den Datenschutz. Er wünsche sich daher mehr Vertrauen und größere Handlungsmöglichkeiten für Ermittler, um mit der rasanten technischen Entwicklung Schritt halten zu können. Dass Kriminelle längst auf Künstliche Intelligenz setzen, etwa für täuschend echte Betrugsversuche oder Deepfakes ist bekannt. Nun hält die Technologie zunehmend auch bei den Ermittlern Einzug.