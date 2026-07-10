Traditionsbetrieb aus OÖ vor dem Aus: 16 Arbeitsplätze betroffen

Die wirtschaftlichen Probleme in der Baubranche fordern das nächste Unternehmen. Die Thebert Metallbau GmbH ist erneut insolvent. 16 Mitarbeiter sind betroffen, der Betrieb soll laut Insolvenzantrag nicht mehr fortgeführt werden.

Der nächste Betrieb gerät in wirtschaftliche Turbulenzen: Über das Vermögen der Thebert Metallbau GmbH mit Sitz in Tumeltsham wurde am Freitag ein Konkursverfahren eröffnet, dies teilte der Alpenländische Kreditorenverband mit. Betroffen sind 16 Beschäftigte, darunter Lehrlinge. Bereits im Vorjahr hatte das Unternehmen ein Sanierungsverfahren durchlaufen, nun soll der Betrieb geschlossen werden.

Schließung unabwendbar

Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und ist auf Metallbauarbeiten sowie Aluminium-Glas-Fassaden, Fenster, Türen und Brandschutzkonstruktionen spezialisiert. Von der Insolvenz sind derzeit 16 Beschäftigte, darunter auch Lehrlinge, sowie 79 Gläubiger betroffen. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf rund 1,17 Millionen Euro. Dem stehen Vermögenswerte in Höhe von etwa 500.000 Euro gegenüber. Das Konkursverfahren wurde am 10. Juli 2026 eröffnet. Eine Fortführung des Betriebs ist laut Insolvenzantrag nicht vorgesehen, stattdessen wird die Schließung des Unternehmens angestrebt.

Zweiter Rückschlag innerhalb kürzester Zeit

Für das Unternehmen ist es bereits der zweite schwere Rückschlag. Schon im Jahr 2025 wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Damals einigten sich die Gläubiger auf einen Sanierungsplan mit einer Quote von insgesamt 20 Prozent, die in zwei Teilzahlungen geleistet werden sollte. Die wirtschaftliche Erholung blieb jedoch aus. Trotz der Sanierung verschlechterte sich die finanzielle Lage weiter, sodass nun erneut ein Insolvenzverfahren notwendig wurde.

Baukrise verschärfte die wirtschaftliche Lage

Als Hauptgrund nennt das Unternehmen die anhaltend schwierige Situation in der Bauwirtschaft. Vor allem hochwertige Bauprojekte seien zuletzt nahezu vollständig ausgeblieben. Die erhoffte Belebung des Marktes trat nicht ein, wodurch die Umsätze deutlich zurückgingen. Zusätzlich verschärften die Folgen des ersten Insolvenzverfahrens die Lage. Viele Lieferanten stellten auf Vorauskasse um, wodurch die Liquidität des Unternehmens massiv belastet wurde. Trotz Sparmaßnahmen und der Annahme kleinerer Aufträge konnten die laufenden Fixkosten nicht mehr gedeckt werden.

Schließung des Betriebs geplant

Den Schulden von rund 1,17 Millionen Euro stehen Vermögenswerte von etwa 500.000 Euro gegenüber. Dazu zählen unter anderem offene Forderungen, halbfertige Projekte und Bankguthaben, die nun im Insolvenzverfahren geprüft und verwertet werden. Eine Fortführung des Unternehmens ist laut Insolvenzantrag nicht vorgesehen. Aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel wird die Schließung des Betriebs angestrebt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 7. Oktober 2026 anmelden.