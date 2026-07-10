Niederösterreicher schreibt ein Buch für seine Brieftaube „Dorothea“

Es ist eine rührende Geschichte über die besondere Beziehung zwischen einem Menschen und einer ehemaligen Brieftaube. So besonders, dass Michael Bübl dieser Taube nun ein eigenes Buch gewidmet hat.

"Die schönste Liebesgeschichte der Welt" - so heißt das Buch, das der Ernstbrunner Michael Bübl für seine Haustaube Dorothea geschrieben hat.

"Die schönste Liebesgeschichte der Welt" - so heißt das Buch, das der Ernstbrunner Michael Bübl für seine Haustaube Dorothea geschrieben hat.

Schlossermeister Michael Bübl aus dem niederösterreichischen Ernstbrunn rettete vergangenen September eine verletzte Brieftaube. Seitdem lebt „Dorothea“ bei ihm und seiner Familie, kommt mit zu Kundenterminen und darf sogar mit im Bett schlafen. Nun hat Michael Bübl seine einzigartige Freundschaft zu dieser besonderen Taube auf Papier gebracht.

„Nach einigen Meinungsverschiedenheiten und Streitereien haben wir uns einigen können, das heißt Dorothea und ich. Wir haben beschlossen, unsere Beziehung zwischen zwei Buchdeckel bringen. War nicht einfach, denn Dorothea ist ziemlich dickköpfig, und so manche Passage musste immer wieder geändert werden, bis es Madame endlich gefallen hat.“ Michael Bübl, Taubenpapa aus Ernstbrunn

„Die schönste Liebesgeschichte der Welt“

In dem kleinen Taschenbuch erzählt der Taubenpapa die ganze Geschichte – von Dorotheas Rettung und der Anfangszeit über die ersten Flugstunden und die Aufnahme in die Familie Bübl (samt dem prächtigen Kater „Gusti“) bis hin zu ihrem heutigen Alltag und dem Zusammenleben. Dabei lässt er nichts aus, auch keine lustigen Anekdoten und Hoppalas, die den ein oder anderen Leser sicherlich zum Schmunzeln bringen.

©Michael Bübl Der Niederösterreicher rettete die verletzte Brieftaube von der Straße. Seitdem ist „Dorothea“ ein vollwertiges Familenmitglied.

Dorothea kommt nach kurzen Ausflügen immer wieder zurück

Die ehemalige Brieftaube ist bereits über ein halbes Jahr lang Teil der Familie Bübl. Gemeinsam mit dem 12-jährigen Kater macht sie das große Haus samt Garten unsicher. Wegfliegen könnte sie jederzeit, manchmal macht sie das auch. Allzu lange lässt sie aber nie auf sich warten. Viel lieber lässt sich Dorothea von Michael den Bauch kraulen. Sie gurrt, kuschelt mit der Familie und frisst feinste Körner.

Taube schläft mit im Ehebett

Egal, ob bei der Arbeit im Kundendienst, bei Ausflügen oder einfach beim gemütlichen Zusammensein: Dorothea ist eigentlich immer überall dabei. Sogar im Ehebett der Bübls darf sie es sich nach Belieben gemütlich machen. Was einst wie ein grauer Stein am Asphalt lag, ist jetzt ein Familienmitglied, das niemand mehr missen möchte. Eine rührende Geschichte, die zeigt, wieviel Gutes ein einzelner Mensch bewirken kann.

©Michael Bübl Seit fast einem Jahr sieht so der Alltag der Familie Bübl aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.07.2026 um 15:57 Uhr aktualisiert