VW-Krise trifft auch 135 österreichische Unternehmen

Die VW-Krise trifft Österreich mit voller Wucht - da die Salzburger Porsche Holding als Vertriebsschiene von VW in Südosteuropa fungiert und hierzulande rund 110.000 Arbeitsplätze an der Kfz-Branche hängen.

Laut einer Studie des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) vom Dezember 2024 sind 135 heimische Betriebe mit VW verflochten, wodurch rund 6.300 Arbeitsplätze direkt betroffen sind. Diese Abhängigkeit konzentriert sich vor allem auf wenige Großbetriebe. Generell ist Österreichs Automobilsektor stark an die deutsche Industrie gekoppelt: 65 Prozent der Unternehmen liefern direkt nach Deutschland.

Maschinenbauer möglicherweise längerfristig betroffen

Das betrifft primär die Automobilcluster in Oberösterreich und der Steiermark. Hier trifft es die Komponentenlieferanten am schnellsten, während Maschinenbauer vor allem mit den langfristigen Folgen abgesagter Projekte rechnen müssen.

Für Produktion von E-Autos wird um ein Drittel weniger Personal benötigt

Wifo-Branchenexperte Klaus Friesenbichler spricht gegenüber der APA von einer schwierigen Gesamtlage, unter der vor allem deutsche Autobauer leiden. Die Ursachen seien ein Mix aus strategischen Fehlern auf dem chinesischen Markt sowie dem technologischen Wandel hin zu E-Mobilität und autonomem Fahren. Wie massiv dieser Wandel ist, zeigt eine Faustregel: Für die Produktion eines Elektroantriebs wird schätzungsweise ein Drittel weniger Personal benötigt als für einen klassischen Verbrennungsmotor.

Rund 85 Prozent der Waren werden exportiert

Laut Statistik Austria waren im Jahr 2022 37.033 Menschen direkt in der Herstellung von Kraftfahrzeugen, Anhängern und Sattelaufliegern beschäftigt. „Unter Berücksichtigung indirekter und induzierter Effekte hängen in Österreich etwa 110.000 Arbeitsplätze von dieser Branche ab. Darüber hinaus schätzt die österreichische Automobilindustrie, dass sie Waren im Gesamtwert von 28,5 Milliarden Euro produziert, von denen 85 Prozent exportiert werden“, heißt es in der Studie.

Laut VCÖ gibt es Versäumnisse in der Autobranche

„Am VW-Sparkurs zeigen sich die negativen Folgen einer rückwärtsgewandten Industriepolitik in Deutschland, die auf veralteten Technologien verharrt statt zukunftsträchtige Technologien zu forcieren. Spätestens seit dem UN-Klimaabkommen von Paris im Jahr 2015 wissen Politik und Konzerne, dass die weltweite Nachfrage nach nachhaltigen Technologien stark steigen wird“, heißt es dazu vom Verkehrsclub Österreich, kurz VCÖ.

KTM-Trend ist kein Einzelfall

Namhafte Akteure der heimischen Automobil- und Zweiradindustrie sind Magna Steyr, BMW Motoren, AVL List und Pierer Mobility. Der Sektor blickt auf eine schwierige Phase zurück: Derzeit bemüht sich der Motorradhersteller KTM, die Folgen eines harten Sparkurses inklusive Stellenstreichungen und Produktionsstopps zu bewältigen. Dieser Trend ist kein Einzelfall, da der Beschäftigtenabbau in den letzten Jahren die gesamte Bandbreite der Branche erfasst hat – vom Marktführer Magna bis zu mittelgroßen Zulieferern wie ZKW in Wieselburg.

Österreich ist viel mehr als ein reiner Zulieferstaat

Österreichs Fahrzeugsektor ist breit aufgestellt: Neben dem größten Arbeitgeber Magna (rund 13.000 Beschäftigte) und dem globalen Technologie-Pionier AVL List (weltweit fast 11.000 Mitarbeiter) besitzt das Land eine starke Achse im Militärbereich. Dazu gehören der Motorenspezialist Steyr Motors sowie die Betriebe Achleitner, Empl und Rheinmetall MAN Military Vehicles. Dass Österreich weit mehr als ein reiner Zulieferstaat ist, unterstreicht zudem die Porsche Holding Salzburg, die den VW-Vertrieb in Österreich und Südosteuropa verantwortet.

Mehr als die Hälfte der österreichischen Automobilexporte in die Europäische Union geht nach Deutschland

Vom Fachverband der Fahrzeugindustrie heißt es: „Mehr als die Hälfte der österreichischen Automobilexporte in die Europäische Union geht nach Deutschland. Zugleich sind viele heimische Produktionsstandorte eng in europäische Wertschöpfungsketten eingebunden. Aufgrund dieser Verflechtungen wirken sich Entwicklungen in der deutschen Automobilindustrie auch auf die österreichische aus.“ Demnach sei der Exportmarkt Deutschland enorm wichtig.