Zum Ferienstart: Tanken ist jetzt wieder viel teurer

An Österreichs Zapfsäulen ist es derzeit wieder spürbar: Die Preise für Diesel und Benzin sind im Vergleich zum Juni merkbar teurer geworden. Wir haben uns beim ÖAMTC erkundigt.

Mit dem Ferienauftakt Anfang dieser Woche sind die Kraftstoffpreise in Österreich wieder spürbar gestiegen. Durch die jüngsten militärischen Konflikte zwischen den USA und dem Iran hat sich die Teuerung bei Diesel und Benzin nochmals beschleunigt.

Senkungen seien nur bedingt an Konsumenten weitergegeben worden

Wie der Buran Emily, Verkehrsexperte des ÖAMTC, gegenüber 5 Minuten betont, erfolgt der jetzige Anstieg auf Basis eines ohnehin schon zu hohen Preisniveaus. Die Autofahrer hätten kaum von den zuvor spürbar gesunkenen Ölpreisen profitiert, die im Zuge der Friedensverhandlungen nachgegeben hatten, da diese Senkungen nur bedingt weitergegeben wurden.

Pro Liter zwischen 25 und 30 Cent mehr

Aktuell zahlt man – trotz ähnlich hohen Rohölpreises wie Anfang März, als der Krieg in Nahost begonnen hatte – deutlich mehr an den Tankstellen. So kostete 1 Liter Super vor dem Krieg etwa 1,50 Euro, bei Diesel waren es damals 1,55 Euro pro Liter. Momentan zahlt laut man laut ÖAMTC jeweils zwischen 25 und 30 Cent mehr je Liter.

Datum Super Diesel 02.07.2026 1,688 1,743 03.07.2026 1,694 1,749 04.07.2026 1,669 1,719 05.07.2026 1,654 1,693 06.07.2026 1,699 1,742 07.07.2026 1,719 1,769 08.07.2026 1,738 1,788 09.07.2026 1,769 1,833 Steigung Woche 0,081 0,090

Im Juni war’s noch günstiger

Wer im Juni tanken musste, kam spürbar günstiger weg als in den Vormonaten. Im Schnitt zahlte man für den Liter Diesel 1,777 Euro und für Super 1,692 Euro. Verantwortlich für den Rückgang waren die Ölpreise, die wegen des Waffenstillstands im Nahen Osten und der Aussicht auf US-Iran-Gespräche nachgaben. Für den ÖAMTC kam davon aber zu wenig bei den Autofahrern an: Die Kluft zwischen den Netto-Spritpreisen und dem Rohölpreis ist heute immer noch deutlich größer als vor Kriegsbeginn.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.07.2026 um 18:46 Uhr aktualisiert