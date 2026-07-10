Doppelbudget ist fix: Das sind die wichtigsten Änderungen

Der Nationalrat hat das Doppelbudget für 2027/28 beschlossen, mit dem die Regierung ein Sparpaket im Volumen von 5 Milliarden Euro auf den Weg bringt.

Nach insgesamt zehntägigen Verhandlungen gab der Nationalrat heute Nachmittag grünes Licht für die beiden von der Regierung vorgelegten Bundesfinanzgesetze und den neuen mittelfristigen Bundesfinanzrahmen bis zum Jahr 2031.

Nach insgesamt zehntägigen Verhandlungen gab der Nationalrat heute Nachmittag grünes Licht für die beiden von der Regierung vorgelegten Bundesfinanzgesetze und den neuen mittelfristigen Bundesfinanzrahmen bis zum Jahr 2031.

Im Mittelpunkt der vergangenen Plenarwoche stand das Doppelbudget 2027/28. Um den Konsolidierungskurs rechtlich abzusichern, hat die Bundesregierung zeitgleich ein umfassendes Budgetbegleitgesetz eingebracht, das Anpassungen in etwa 70 bestehenden Gesetzen beinhaltet.

Die wichtigsten Maßnahmen auf einen Blick Einführung der Paketsteuer

Senkung der Lohnnebenkosten

Höhere Körperschaftssteuer für hohe Unternehmensgewinne

Verlängerung der Bankenabgabe

Verpflichtendes, kostenloses zweites Kindergartenjahr

Höherer steuerfreier Zuverdienst in der Pension

12.000 neue Arbeitsplätze

Von den insgesamt rund 5 Milliarden Euro des Konsolidierungsvolumens entfallen jeweils 2,5 Milliarden auf Sparmaßnahmen und Zukunftsinvestitionen. Als Kernstück zur Entlastung der Unternehmen sieht die Regierung die Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt ab 2028. Das rund 2 Milliarden Euro schwere Paket soll die Wirtschaft ankurbeln und bis zu 12.000 neue Arbeitsplätze bringen.

„Wer mehr hat, trägt mehr bei“

Zusätzliches Geld fließt zudem in den Sozialbereich, insbesondere in die Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut (60 Millionen Euro im Jahr 2027, danach jährlich 65 Millionen Euro). Laut SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zeigt das Budget eine klare soziale Handschrift nach dem Motto „Wer mehr hat, trägt mehr bei“. Erreicht werde dies durch eine historisch erstmalige Erhöhung der Konzern-Gewinnsteuern, die Fortführung der Bankenabgabe, die Abschaffung des Gewinnfreibetrags für Wertpapiere und neue Hebel gegen Steuerbetrug.

Verpflichtendes, kostenloses zweites Kindergartenjahr

Mehr Schulqualität durch 800 zusätzliche Planstellen, ein Ausbau der Ganztagsschulen und neue Investitionen in den Chancen-Bonus – das sind die Eckpunkte der Regierung im Bildungsbereich. Hinzu kommt die Einführung eines verpflichtenden, kostenfreien zweiten Kindergartenjahres.

Arbeiten im Alter: Steuerfreier Zuverdienst von bis zu 15.000 Euro

Die geplante Pensionserhöhung unterhalb der Teuerungsrate sorgte für Diskussionen, wird aber vor allem von den NEOS verteidigt. Das Plus bei den Pensionen fällt damit moderater aus als in den Vorjahren. Als Gegenmaßnahme soll das Arbeiten im Alter über die Aktivpension attraktiver gemacht werden, indem ein jährlicher Zuverdienst von bis zu 15.000 Euro steuerbefreit wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.07.2026 um 19:37 Uhr aktualisiert