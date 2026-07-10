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auf dem bild von 5min.at ist veit dengler (neos) zu sehen.
Die genauen Gründe für den Ausschluss von Veit Dengler wurden noch nicht bekannt gegeben.
Österreich
10/07/2026
Mehrfache Verstöße

„Vertrauen endgültig zerstört“: NEOS werfen Veit Dengler aus der Partei

Neos-Nationalratsabgeordneter und Mitgründer der Partei, Veit Dengler, ist am Freitag sowohl aus dem pinken Parlamentsklub als auch aus der Partei ausgeschlossen worden.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)
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Wegen wiederholter Verstöße gegen die Klubstatuten wurde der Abgeordnete Veit Dengler am heutigen Freitag, den 10. Juli 2026, aus dem NEOS-Parlamentsklub ausgeschlossen. Das gaben die NEOS am Abend in einer Presseaussendung bekannt. Den entsprechenden Beschluss fasste die Vollversammlung des Klubs heute Einstimmig.  „Die Vollversammlung des Neos Parlamentsklubs hat heute einstimmig beschlossen, den Abgeordneten Veit Dengler aus dem Parlamentsklub auszuschließen. Der Abgeordnete hat bereits in der Vergangenheit mehrfach gegen die Klubstatuten verstoßen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Vertrauen endgültig zerstört

Auslöser für den Schritt war ein Vorfall in einer vertraulichen Sitzung am heutigen Abend, der das Vertrauen der Klubkolleginnen und Kollegen endgültig zerstört hat – politische Inhalte spielten dabei ausdrücklich keine Rolle. Unter diesen Umständen ist eine weitere Zusammenarbeit ausgeschlossen. Zudem werden rechtliche Schritte gegen Dengler geprüft. In weiterer Folge wurde Veit Dengler auch aus der Partei ausgeschlossen.

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