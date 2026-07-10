Das Badewetter geht in die nächste Runde. Es herrscht verbreitet Sonnenschein, der sich von Vorarlberg bis nach Oberösterreich größtenteils ungetrübt zeigt. Über Lienz bis Graz gibt's allerdings auch dichtere Wolken.

Der Zeller See in Salzburg lädt am Samstag zum Verweilen ein.

Der Zeller See in Salzburg lädt am Samstag zum Verweilen ein.

Von Vorarlberg bis Oberösterreich lacht die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel. Hier gibt es auch am Samstag wieder herrliches Badewetter. Weiter südlich und östlich teilen sich Sonne und Wolken den Vortritt – hier, besonders auf der Linie Lienz–Klagenfurt–Graz, entladen sich am Nachmittag vereinzelte Regenschauer und Gewitter.

Ab Mittag lebhafter Wind aus Nord bis Nordwest

Der anfangs schwache Wind frischt ab den Mittagsstunden im Osten und im Bergland teils lebhaft aus Nordwest bis Nord auf. Uns erwartet Hitze mit 25 bis 33 Grad, in 2000 Metern Höhe kühlt es auf 11 bis 17 Grad ab.