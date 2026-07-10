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Bild auf 5min.at zeigt einen See in Salzburg.
Der Zeller See in Salzburg lädt am Samstag zum Verweilen ein.
Österreich
10/07/2026
Bis zu 33 Grad

Am Samstag gibt’s Badwetter, am Nachmittag dann vereinzelte Gewitter

Das Badewetter geht in die nächste Runde. Es herrscht verbreitet Sonnenschein, der sich von Vorarlberg bis nach Oberösterreich größtenteils ungetrübt zeigt. Über Lienz bis Graz gibt's allerdings auch dichtere Wolken.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Von Vorarlberg bis Oberösterreich lacht die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel. Hier gibt es auch am Samstag wieder herrliches Badewetter. Weiter südlich und östlich teilen sich Sonne und Wolken den Vortritt – hier, besonders auf der Linie Lienz–Klagenfurt–Graz, entladen sich am Nachmittag vereinzelte Regenschauer und Gewitter.

Ab Mittag lebhafter Wind aus Nord bis Nordwest

Der anfangs schwache Wind frischt ab den Mittagsstunden im Osten und im Bergland teils lebhaft aus Nordwest bis Nord auf. Uns erwartet Hitze mit 25 bis 33 Grad, in 2000 Metern Höhe kühlt es auf 11 bis 17 Grad ab.

Wohin geht ihr im Sommer am liebsten baden?

Bin Chlorfan, ins Schwimmbad
Als echter Kärntner nur in Seen
Am liebsten ins Meer
Ganz entspannt daheim in den Pool
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