Großeinsatz in Osttirol: Waldbrand wütet auf rund zehn Hektar

Ein massiver Waldbrand hat gestern Nachmittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte in Osttirol ausgelöst. Gegen 16 Uhr wurde zunächst die Feuerwehr Virgen alarmiert.

Seit gestern kommt es in Osttirol zu einem Waldbrand.

Seit gestern kommt es in Osttirol zu einem Waldbrand.

Aufgrund der Lage vor Ort mussten umgehend zahlreiche weitere Einsatzkräfte nachgefordert werden, so kämpften binnen kurzer Zeit die Feuerwehren aus Virgen, Huben, Prägraten und Matrei gegen die Flammen. Unterstützung erhielten sie von der Feuerwehr Nikolsdorf, die mit speziellem Waldbrandequipment anrückte. Zudem waren Flughelfer und die Bezirkszentrale zur Koordination des laufenden Einsatzes vor Ort.

©Bezirks-Feuerwehrverband Lienz

Löscharbeiten am Boden und in der Luft

Der Kampf gegen das Feuer wurde sowohl am Boden als auch aus der Luft intensiv geführt. „Aktuell sind zudem fünf Hubschrauber im Einsatz, die die Löscharbeiten aus der Luft unterstützen sowie örtliche Landwirte mit Güllefässern, welche die Löschwasserversorgung vor Ort sicherstellen“, schilderte der Bezirksfeuerwehrverband Lienz am Abend. In den Abendstunden erstreckte sich das Brandgebiet bereits auf eine Fläche von etwa zehn Hektar Wald. Die Helfer kämpften dabei mit extrem widrigen Bedingungen.

Arbeiten am Morgen fortgesetzt

„Die Löscharbeiten dauern derzeit an, Wind und Trockenheit erschweren die Löscharbeiten bzw. Verhinderung der weiteren Ausbreitung massiv. Nach aktuellem Stand wird der Einsatz voraussichtlich morgen fortgesetzt“, ergänzten die Einsatzkräfte. Aufgrund der anhaltenden Gefahr und um die laufenden Arbeiten nicht zu behindern, wird der Bevölkerung dringend empfohlen, das betroffene Gebiet großräumig zu meiden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 06:17 Uhr aktualisiert