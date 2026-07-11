Frontalcrash in Ainet: Vier Personen ins Krankenhaus gebracht

Auf der Felbertauernstraße in Ainet sind am Freitagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Alle vier Insassen konnten die Fahrzeuge selbst verlassen, wurden aber ins BKH Lienz gebracht.

Nach dem Frontalzusammenstoß auf der Felbertauernstraße in Ainet wurden alle vier Insassen ins BKH Lienz gebracht.

Nach dem Frontalzusammenstoß auf der Felbertauernstraße in Ainet wurden alle vier Insassen ins BKH Lienz gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, dem 10. Juli 2026, gegen 15.55 Uhr. Ein 86-jähriger Deutscher aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis fuhr von Lienz in Richtung Matrei in Osttirol. Auf dem Beifahrersitz saß seine ebenfalls 86-jährige Ehefrau. Zur selben Zeit war ein 49-jähriger Italiener mit einer 38-jährigen Beifahrerin in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Heftiger Aufprall

Auf Höhe des Straßenkilometers 5,5 geriet das Auto des Italieners aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen des deutschen Lenkers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das italienische Auto in den Straßengraben geschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Vier Personen im BKH

Trotz des heftigen Zusammenstoßes konnten alle vier Insassen ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Die Rettungskräfte versorgten die Unfallbeteiligten zunächst an der Unfallstelle. Anschließend wurden alle vier Personen in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Nähere Angaben zu möglichen Verletzungen machte die Landespolizeidirektion Tirol nicht.

Sperre für Bergung

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Unfallstelle rund eineinhalb Stunden wechselseitig gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Ainet mit zwei Fahrzeugen und 16 Kräften sowie die Feuerwehr Lienz mit drei Fahrzeugen und 20 Kräften. Zusätzlich waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Einsatzleiterfahrzeug des Rettungsdienstes und ein Notarzthubschrauber vor Ort. Nach Abschluss der Erhebungen berichtet die Polizei an die zuständigen Behörden.