Bis zu 45 Grad möglich: Italien steht vor extremer Hitzewelle aus Afrika

Sonne, Strand und extreme Hitze erwarten Reisende im Süden. Ein mächtiges Sahara-Hoch bringt Spitzenwerte von bis zu 45 Grad und heftige Gewittergefahr nach Italien.

Italien-Urlauber aufgepasst: Wer in den kommenden Tagen nach Süden reist, sollte sich auf extreme Temperaturen einstellen. Ab Dienstag, dem 14. Juli, strömt laut Vorhersagen des Portals „MeteoGiornale“ heiße Luft aus der algerischen Sahara nach Italien, vor allem die mittleren und südlichen Landesteile sind betroffen. Die Thermometer können dort auf über 40 Grad klettern, stellenweise sind sogar Spitzenwerte von bis zu 45 Grad möglich. Wie das Onlinemedium „Lunione Sarda“ berichtet, soll sich vor allem „Sardinien in einen Backofen verwandeln.“ Auch am afrikanischen Kontinent wird von bis zu 49 Grad gesprochen, die höchste gemessene Temperatur in Algerien stammt aus dem Jahr 2018 und beträgt 51,3 Grad.

An extraordinary heat wave is kicking off in

NORTH AFRICA

Temperatures will reach 45/49C for over 10 days even in coastal areas with local night temperatures >35C.

Dozens of records will be shattered in Algeria and Tunisia first, than the heat will move to East Mediterranean. pic.twitter.com/DZ81ml95S1 — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) July 10, 2026

„Das ist keine Panikmache“

Die Meteorologen erwarten den Scheitelpunkt der Hitzewelle im Zeitraum vom 17. bis 20. Juli. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Regionen wie Sizilien, Kalabrien und Apulien. Wer sich an den Küsten aufhält, muss sich zudem wegen der hohen Luftfeuchtigkeit auf eine extrem drückende Schwüle einstellen. Lorenzo Tedici, Meteorologe und Medienmanager bei iLMeteo.it, betont in diesem Zusammenhang: „Das ist keine Panikmache […] Es handelt sich um offizielle wissenschaftliche Begriffe aus der medizinischen Meteorologie, die extreme Gefahren für den menschlichen Körper kennzeichnen.“

Heftige Gewitter erwartet

Im Norden des Landes sowie in den Gebieten nahe der österreichischen Grenze fällt die Hitze mit Werten zwischen 30 und maximal 36 Grad etwas moderater aus. Allerdings sorgt die stark erwärmte Luft hier für eine instabile Wetterlage, wodurch die Gefahr von heftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel steigt. Für das Südtiroler Alpenvorland prognostiziert „MeteoGiornale“ sommerliche Temperaturen von 30 bis 34 Grad in den Talgebieten, während sich in den Bergen insbesondere in den Nachmittags- und Abendstunden lokale Wärmegewitter entladen können.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

30 Grad im Bergland

Analysen des Wetterdienstes zeigen zudem, dass die Hitzewelle extrem warme Luftmassen bis in Höhenlagen von 1.500 Metern befördert. In diesen Höhen sind Temperaturen von fast 30 Grad denkbar. Solche Extremwerte wurden in der Vergangenheit fast nur direkt über der Sahara registriert, wie „Südtirol News“ berichtet.