Hunderttausende Euro über Nacht: Österreicher spielt Lotto, ist jetzt reich

Auf einen Fünffach- folgt am Sonntag nun ein Sechsfachjackpot bei "Lotto 6 aus 45". Warum das einem Österreicher, der mit 652.000 Euro nach Hause geht, aber wohl ganz egal ist, erfahrt ihr hier bei uns.

Seit sechs Runden ist der Geldtopf des ersten Gewinnrangs bei „Lotto 6 aus 45“ fest versiegelt. Auch bei der Bonusziehung am Freitag, 10. Juli 2026, hat nämlich niemand die sechs Richtigen am Schein gehabt. Am Sonntag, 12. Juli 2026, geht es damit im Sechsfachjackpot um nicht weniger als 6,3 Millionen Euro, berichten die Österreichischen Lotterien. Zumindest beim Fünfer mit Zusatzzahl hat es Gewinner gegeben – und zwar gleich drei. Jeweils mehr als 45.000 Euro wert ist ein Normalschein aus Niederösterreich, ein Normalschein aus Kärnten und ein Tipp via win2day. Und was wäre eine Bonusziehung ohne Bonus? Dieser geht an einen win2day-Mitspieler, die Quittungsnummer 71572 03417 ist genau 30.000 Euro wert.

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LottoPlus bringt in beiden Ziehungen keinen Gewinn

Bei LottoPlus hat es mit Mittwoch, 8. Juli 2026, eine Neuerung gegeben. Seit da werden zwei Mal sechs Zahlen gezogen, nimmt man an der Ziehung teil, hat man eine doppelte Gewinnchance – muss dafür aber auch statt wie davor 50 nun 80 Cent zahlen. Alles dazu auch hier: Lotto-Änderung ab 8. Juli: Was das für Österreicher jetzt bedeutet. Beide Ziehungen am Freitag endeten jedenfalls ohne Gewinne im ersten Rang, das Geld wurde dementsprechend, wie bei LottoPlus üblich, auf die Fünfer aufgeteilt.

Joker-Gewinner räumt richtig ab

Schließlich war es ein Spielteilnehmer, der „Ja“ zum Joker gesagt hat, der den mit Abstand größten Gewinn der Bonusziehung abräumte. Beim Joker hat es nämlich zwei Ziehungen lang keinen Sechser gegeben, nun war es wieder so weit. Und es war wieder ein Spielteilnehmer via win2day, der den Doppeljackpot im Alleingang geknackt hat und damit nun mehr als 652.000 Euro reicher ist. Die Zahlen der Ziehung findet ihr in der folgenden Infobox.