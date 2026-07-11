Verkehrsschwerpunkt in Wels: 40 Anzeigen hagelte es in einer Nacht

Bei Kontrollen in der Stadt Wels hatte die Polizei in der Nacht auf Samstag alle Hände voll zu tun. Mehrere Lenker waren beeinträchtigt, ohne Führerschein oder deutlich zu schnell unterwegs.

Bei einer nächtlichen Schwerpunktaktion in Wels zog die Polizei zahlreiche Lenker aus dem Verkehr - darunter sechs unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und einen Raser mit 138 km/h.

Bei einer nächtlichen Schwerpunktaktion in Wels zog die Polizei zahlreiche Lenker aus dem Verkehr - darunter sechs unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und einen Raser mit 138 km/h.

Fünf Polizeistreifen führten in der Nacht von 10. auf 11. Juli 2026 eine Schwerpunktaktion in Wels (Oberösterreich) durch. Dabei nahmen die Beamten den Straßenverkehr genauer unter die Lupe. Die Bilanz der Kontrollen fiel umfangreich aus. Zahlreiche Verstöße wurden angezeigt. Gleich sechs Lenker waren beeinträchtigt unterwegs. Drei von ihnen standen laut Polizei unter Drogeneinfluss. Drei weitere hatten Alkohol getrunken. Für sie endete die nächtliche Fahrt bei der Kontrolle. Doch damit war die Liste noch nicht zu Ende. Den Polizisten gingen auch drei Lenker ins Netz, die keine entsprechende Lenkberechtigung hatten. Auch diese Verstöße wurden von den Beamten aufgenommen.

Raser gestoppt

Besonders schnell war ein Lenker in einem Bereich unterwegs, in dem höchstens 70 km/h erlaubt waren. Die Polizei maß bei ihm 138 km/h. Damit war er beinahe doppelt so schnell wie erlaubt. Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Es hagelte dutzende Anzeigen

Am Ende der nächtlichen Schwerpunktaktion stand eine deutliche Bilanz. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich teilte mit: „Insgesamt erstatteten die Polizisten 40 Anzeigen und stellten 25 Organmandate aus.“