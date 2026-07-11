Alkotest verweigert: 65-Jähriger bedroht Polizisten mit dem Umbringen

Eine Verkehrskontrolle ist am Freitag, 10. Juli, in Gallspach eskaliert: Ein 65-Jähriger soll Polizisten beschimpft und mit dem Umbringen bedroht haben. Zudem hatte er laut Polizei keine Lenkberechtigung.

Polizisten der Polizeiinspektion Grieskirchen bemerkten am Freitag gegen 18.15 Uhr einen auffälligen Motorfahrradfahrer. Der 65-Jährige war im Gemeindegebiet von Gallspach unterwegs. Aufgrund seiner Fahrweise hielten die Beamten den Mann an. Bei der Kontrolle stellten sie laut Landespolizeidirektion Oberösterreich eine offensichtliche starke Beeinträchtigung fest.

Kontrolle eskaliert

Die Polizisten forderten den Mann daraufhin zu einem Alkotest auf. Im Laufe der Kontrolle soll der 65-Jährige zunehmend aggressiv geworden sein. Laut Polizei begann er, die Beamten zu beschimpfen. Zudem wird ihm vorgeworfen, die Polizisten mit dem Umbringen bedroht zu haben. Wegen seines Verhaltens nahmen die Beamten den Mann vorübergehend fest. Den geforderten Alkotest verweigerte er. Einen Führerschein konnten ihm die Polizisten nicht abnehmen. Der 65-Jährige besitzt laut Polizei nämlich keine Lenkberechtigung.

Mehrere Anzeigen

Nach der Kontrolle muss der Mann nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei zeigt ihn bei der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen/Eferding an. Auch die Staatsanwaltschaft Wels wird mit dem Fall befasst.