Seit Jänner möglich: Kaum Pflegekräfte früher in Pension, Ministerium unbesorgt

Seit 1. Jänner 2026 dürfen Pflegekräfte in die Schwerarbeitspension gehen - und haben damit eine Möglichkeit, schon ab 60 auf den fast abschlagsfreien Ruhestand. Bisher wurde das kaum genutzt. Was das Ministerium dazu sagt.

1.000 zusätzliche, frühere Pensionsantritte durch die Öffnung der Schwerarbeitspension für Pflegekräfte hat man sich beim Staat erwartet. In den ersten sechs Monaten wurde man diesem Ziel jedenfalls noch nicht gerecht. Wie die PVA gegenüber 5 Minuten erklärte, haben insgesamt seither nämlich 70 Personen unter der Ziffer 5 zur berufsbedingten Pflege den Gang in die Schwerarbeitspension angetreten. Und hier sind auch „Altfälle“ dabei, die von den Neuen nicht zu unterscheiden sind. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr waren es unter dieser Ziffer 123 frühere Pensionsantritte. Heißt: Wirkliche Auswirkungen hatte die Öffnung der Schwerarbeitspension für alle Pflegekräfte bisher noch nicht. Alles dazu auch hier: Pro Jahr: „1.000“ dürften früher in Pension, 70 sind es bisher.

„Historischer Schritt zur nachhaltigen Stärkung und Wertschätzung“

Wir haben nun auch beim dafür zuständigen Sozialministerium nachgefragt, was man zu den bisherigen Zahlen zu sagen hat. Dort sieht man die Novellierung der Schwerarbeitsverordnung als „historischen Schritt zur nachhaltigen Stärkung und Wertschätzung unserer Pflegeberufe“. Die Reform habe man auch an der Lebensrealität der Pflegekräfte orientiert. „Durch die Herabsetzung der erforderlichen Tage von 15 auf 12 Tage pro Monat und die bewusste Einbeziehung von Teilzeitbeschäftigten ab 50 Prozent der Normalarbeitszeit wird der Zugang zur Schwerarbeitspension für eine breite Basis geöffnet“, heißt es dazu aus dem Ministerium gegenüber 5 Minuten. Das soll „spürbare Erleichterungen, mehr soziale Sicherheit und ein gerechtes Fundament für jene Menschen, die täglich Außergewöhnliches für unsere Gesellschaft leisten“ schaffen.

Hochrechnungen oder Statistiken „naturgemäß verfrüht“

Die aktuellen Zahlen sieht man noch nicht sonderlich negativ und spricht von der erst kurzen Gültigkeit der Maßnahme. Aktuelle Hochrechnungen oder Statistiken seien „naturgemäß verfrüht und nicht final belastbar“. Man habe bereits im Zuge der Entstehung der Novelle eine progressive Steigerungskurve bei den Neuzugängen der Pflegeberufe in die Schwerarbeitspension antizipiert. Sicher ist man sich jedenfalls, dass die Erleichterungen den Weg in eine „spürbare Entlastung“ weisen würden und die Attraktivität des Pfegeberufs langfristig erhöhen würden.

Kontinuierlicher Austausch zur Weiterentwicklung des Modells „Schwerarbeit“

Darüber hinaus versichert man, dass es einen kontinuierlichen und konstruktiven Austausch zur Weiterentwicklung des Modells „Schwerarbeit“ gebe. Weitere Informationen dazu könne man zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht geben. Kritik hat es ja vor allem an der Anzahl der Versicherungsmonate gegeben, die man braucht, um überhaupt in Schwerarbeitspension gehen zu können. Dementsprechend wenige Sorgen haben sich etwa Krankenhäuser bezüglich einer Pensionierungswelle gemacht, wie wir berichteten: Früher in Pension: Warum das den Krankenhäusern keine Sorgen bereitet.