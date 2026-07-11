147 statt 100 km/h: Alko-Lenker mit falschem Schein gestoppt

Bei Ansfelden stoppte eine Zivilstreife einen deutlich zu schnellen Autofahrer. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten einen gefälschten Führerschein – und stellten 1,54 Promille fest.

Ein deutlich zu schneller Lenker wird bei Ansfelden kontrolliert. Dabei entdecken die Polizisten nicht nur einen gefälschten Führerschein, sondern stellen auch 1,54 Promille fest.

Ein deutlich zu schneller Lenker wird bei Ansfelden kontrolliert. Dabei entdecken die Polizisten nicht nur einen gefälschten Führerschein, sondern stellen auch 1,54 Promille fest.

Eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich wurde am Freitag, dem 10. Juli 2026, gegen 20.25 Uhr auf einen Autofahrer aufmerksam. Der Lenker war bei erlaubten 100 km/h mit 147 km/h unterwegs. Die Beamten hielten den Wagen daraufhin an. Die Kontrolle fand am Rastplatz Ansfelden Süd statt.

Dokument war gefälscht

Am Steuer saß ein 42-jähriger italienischer Staatsangehöriger. Er zeigte den Polizisten eine Lenkberechtigung aus Hongkong und einen internationalen Führerschein. Bei der Überprüfung fiel den Beamten jedoch rasch auf, dass der internationale Führerschein nicht echt war. Laut Polizei handelte es sich um eine Totalfälschung.

Im Internet bestellt

Mit dem Verdacht konfrontiert, räumte der 42-Jährige die Herkunft des Dokuments ein. Er hatte den gefälschten internationalen Führerschein laut Polizei im Internet bestellt. Damit war die Kontrolle für den Mann allerdings noch nicht beendet. Die Beamten bemerkten bei ihm auch Symptome einer Alkoholisierung.

Alkotest durchgeführt

Die Polizisten forderten den Lenker deshalb zu einem Alkotest auf. Dieser ergab einen Wert von 1,54 Promille. Neben der hohen Geschwindigkeit und dem gefälschten Dokument kam damit ein weiterer schwerwiegender Verstoß hinzu. Der Mann musste seine Fahrt beenden. Für den 42-Jährigen hat die Kontrolle nun rechtliche Folgen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt. Zusätzlich erfolgt eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land. Das teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit.