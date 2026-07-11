PV-Förderung: Antrag nach 2 Minuten gestellt, Österreicher abgelehnt

Genau eine Minute und 49 Sekunden nach Öffnung des zweiten Fördercalls für Photovoltaik am 16. Juni 2026 hat ein Österreicher seinen Antrag gestellt. Zu spät, wie es scheint, der Antrag wurde nämlich abgelehnt.

Nur 3.000 von insgesamt rund 28.000 Anträgen wurden beim zweiten Fördercall für Investitionszuschüsse im Photovoltaik-Bereich genehmigt. Die Fördermittel waren begrenzt und äußerst schnell vergriffen, wie nun der Fall eines 5 Minuten-Lesers zeigt. „Selbst Anträge, die bereits eine Minute und 49 Sekunden nach Öffnung des Fördercalls erfolgreich eingereicht wurden, gingen leer aus“, so der Österreicher, der anonym bleiben möchte. Ein Screenshot, den er der Redaktion exklusiv zur Verfügung stellt, zeigt den abgelehnten Antrag.

©kk / zVg Binnen nicht einmal zwei Minuten war das Geld scheinbar auch schon wieder vergriffen.

„First come, first serve“-Prinzip

Ein Beispiel dafür, wie schnell die Mittel vergriffen waren, ist beispielsweise die Grazer Firma Solana. Gegenüber dem ORF erläutert man, dass man den letzten Kunden nach 34 Sekunden akzeptierte. Das Unternehmen errichtet nämlich nicht nur PV-Anlagen sondern hilft bzw. übernimmt für Kunden auch deren Förderanträge. Wollte man die Förderung, musste man also scheinbar extrem schnell sein, immerhin wurde ein „First come, first serve“-Prinzip (wer zuerst kommt, mahlt zuerst) angekündigt. Zumindest in Kategorie A (0,01 bis zehn kWp) und B (über zehn, unter 20 kWp). In den Kategorien C und D (über 20 kWp) wurde nach Förderbedarf in Euro pro kWp und nach Einreichzeitpunkt gereiht.

Anträge in Höhe von 120 Millionen Euro, aber nur 20 Millionen zur Verfügung

Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es nun auch, dass rund 20 Millionen Euro zur Verfügung standen, gleichzeitig aber Förderungen in Höhe von rund 120 Millionen Euro beantragt wurden. Dieses „strukturelle Problem“ möchte man mit der geplanten EAG-Novelle, die sich derzeit in Koordinierung befindet und mit kommendem Jahr starten soll, lösen. Alles dazu könnt ihr auch hier nachlesen: PV-Förderung: Tausende Österreicher gehen leer aus.

Nächste Förderung am 8. Oktober

Die nächste Möglichkeit auf eine Förderung wird es am 8. Oktober ab 17 Uhr geben. Viel besser sieht es da dann aber nicht aus, es wird eher sogar noch schneller gehen, dass die Mittel vergriffen sind. Statt 20 Millionen Euro sind aktuell nämlich hierfür nur acht Millionen Euro vorgesehen.