150 Euro geschenkt: Tausende Familien verzichten auf Bonus

150 Euro für etwas mehr als 50.000 Schüler hat der Staat in Form der Aktion "Schulstartplus!" in den vergangenen Wochen vergeben. Das Geld musste man aktivieren, mehr als 5.000 Personen haben das nicht getan.

Für über 50.000 Schüler hätte es das Geld gegeben, in mehr als 5.000 Fällen blieb es unberührt.

Für über 50.000 Schüler hätte es das Geld gegeben, in mehr als 5.000 Fällen blieb es unberührt.

Genau 50.727 Schüler haben vor einigen Wochen einen Brief bekommen, der sie zum Bezug eines 150-Euro-Bonus des Staates berechtigt. Konkret geht es um die halbjährlich stattfindende Schulstart-Aktion, die Familien mit Schulkindern zusteht, die im Dezember 2025 hierzulande Sozialhilfe bezogen haben. Mit dem Schulstartplus!-Geld kann man in ausgewählten Händlernetzwerken Schulartikel, Lebensmittel, Hygieneartikel und Bekleidung kaufen.

Gehen deine Kinder noch in die Schule? Ja. Nein, sind erwachsen. Nein, sind zu klein. Ich hätte gerne Kinder. Ich habe keine Kinder. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Über 5.000 Bezugsberechtigte lassen Schulstart-Bonus links liegen

Dafür musste man die 150 Euro allerdings bis inklusive 30. Juni 2026 entweder per App aktivieren oder sich eine physische Bezahlkarte ausstellen lassen. Und das hat nicht jeder der Bezugsberechtigten gemacht, wie das Sozialministerium nun exklusiv gegenüber 5 Minuten erläutert. Denn: Von den 50.727 bezugsberechtigten Schülern haben „nur“ 45.116 Personen die Bezahlkarte aktiviert oder bezogen. „Davon haben sich lediglich 165 Personen die physische Bezahlkarte ausstellen lassen“, erklärt man weiter. Die übrigen Aktivierungen waren in der dafür vorgesehenen Schulstart-App. Das Geld kann, sofern es aktiviert wurde, noch bis Ende des Jahres verbraucht werden.

88,9 Prozent haben 150 Euro-Bonus abgeholt

Aus dem Ministerium gibt es gleichzeitig aber dennoch eine – zumindest kleine – Erfolgsmeldung. Im Frühjahr 2025 haben nämlich 88,1 Prozent den Bonus abgeholt, dieses Jahr waren es 88,9 Prozent der Bezugsberechtigten. Dass zahlreiche Menschen das Geld links liegen lassen ist allgemein nichts Neues. Bei der zugehörigen Herbst-Aktion mit dem Namen „Schulstartklar!“ haben letztes Jahr etwa 3.000 Personen die Gutscheine komplett ignoriert, 1.675 weitere haben die 150 Euro nicht komplett ausgeschöpft. So ist rund eine Million Euro nicht verwendet worden. Mehr dazu hier: Eine Million Euro: Tausende Österreicher ignorieren Bonus komplett.