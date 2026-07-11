Urlauber sorgen für kilometerlangen Stau auf A2 und stockenden Verkehr

Seit Freitag, 10. Juli 2026, ist "ganz" Österreich in den Sommerferien, zusätzlich haben die Ferien auch in Teilen Deutschlands und den Niederlanden begonnen. Das sorgt für einiges an Verkehr auf Österreichs Straßen.

Nachdem der Reisesamstag eher ruhiger gestartet ist, hat der Verkehr im Land kontinuierlich zugenommen. Laut ÖAMTC waren vorerst vor allem der Fernpass (B179) und die A2 Süd Autobahn im Packabschnitt zwischen Kärnten und der Steiermark betroffen. Die Route über den Fernpass in Tirol war dabei einmal mehr überlastet.

Wo es in Tirol staut(e)

„Auf der gesamten Strecke geriet der Verkehr immer wieder ins Stocken, speziell im Bereich Grenztunnel Füssen bis Reutte, bei Heiterwang und zwischen Biberwier und dem Fernpass“, wissen die Experten. Rund 30 Minuten mehr Geduld in Richtung Deutschland mussten Reisende vor dem Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden auf der A13 Brenner Autobahn in Kauf nehmen. Richtung Italien staute es zeitweise vor der Europabrücke.

Hohes Verkehrsaufkommen mit Staus auch auf A2 und A10

Sehr hohes Verkehrsaufkommen verzeichnete der ÖAMTC im Packabschnitt auf der A2. In Richtung Italien gab es rund sechs Kilometer Stau vor dem Herzogbergtunnel, in Richtung Graz wurde der Verkehr vor dem Kalcherkogeltunnel blockweise abgefertigt. Am späten Vormittag war dann auch auf der A10 Tauernautobahn in Salzburg etwas mehr los. „In Richtung Deutschland bildeten sich Kolonnen zwischen Flachau und Eben im Pongau, in weiterer Folge geriet der Verkehr vor dem Helbersbergtunnel ins Stocken“, so der ÖAMTC, der daran erinnert, dass zwischen Zederhaus und Puch-Urstein Abfahrtssperren für den Transitverkehr gelten.