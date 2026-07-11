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Bild auf 5 Minuten zeigt ein trockenes Feld.
Mit den Hashtags #Hitze und #Dürre blickt Wetterexperte Jörg Kachelmann in die kommenden Wochen.
Mitteleuropa
11/07/2026
Hitze-Prognose

Wetterexperte: „Die Monatsvorhersagen sehen ziemlich katastrophal aus“

Neue Wetterprognosen deuten auf eine Fortsetzung der Trockenheit in Mitteleuropa hin. Insbesondere für den Monat August wird mit einer hohen Belastung gerechnet. Meteorologe Jörg Kachelmann spricht dazu Klartext.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(175 Wörter)
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Auch nach den extremen Temperaturen im Juni ist laut Wetterprognosen keine Abkühlung absehbar. Vielmehr deuten die Modelle auf einen überdurchschnittlich heißen und niederschlagsarmen Sommer in West- und Mitteleuropa hin.

Meteorologe Jörg Kachelmann verweist auf Daten des ECMWF

Der deutsche Meteorologe Jörg Kachelmann wird auf der Plattform X deutlich: „Es wird ein Scheißsommer für weite Teile Mitteleuropas“, schreibt er unter den Hashtags #Hitze und #Dürre. Er stützt sich dabei auf die aktuellen Monatsprognosen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF). Auch die Aussichten für den August bezeichnet er als „ziemlich katastrophal“.

auf dem bild von 5min.at sieht man eine wetterkarte.
©X/Jörg @kachelmann anderswo: @realkachelmann
Die Karte zeigt aktuelle Hitze-und Trockenheitshotspots.

Stabile Hochdrucklage in Westeuropa

Ursache für die düsteren Prognosen ist ein stabiles Hochdruckgebiet über Westeuropa, das anhaltend heiße und trockene Luftmassen nach Mitteleuropa führt. Das lässt nicht nur die Temperaturen wieder steigen, sondern verschlimmert auch die ohnehin herrschende Dürre. Besonders kritisch wird es in den ohnehin schon niederschlagsarmen Regionen, wo Experten vor extremer Waldbrandgefahr und völlig austrocknenden Böden warnen.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar?

Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt.
Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege.
Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild.
Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein.
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