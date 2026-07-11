Nach einem Urteil des OGH sind 14 von 15 Ryanair-Zusatzgebühren rechtswidrig. Betroffene Österreicher können ihr Geld zurückfordern.

Es geht unter anderem um die Gebühren für den Flughafen-Check-in, Kleinkinder sowie die Ausstellung der Bordkarte.

Es geht unter anderem um die Gebühren für den Flughafen-Check-in, Kleinkinder sowie die Ausstellung der Bordkarte.

Ein Urteil setzt den umstrittenen Ryanair-Zusatzkosten in Österreich ein Ende. Betroffen sind unter anderem die Gebühren für den Flughafen-Check-in (55 Euro), Kleinkinder (25 Euro) und die Ausstellung der Bordkarte (15 Euro). Das berichtet zuerst die „Heute“.

Der Verein für Konsumenteninformation klagte im Auftrag des Sozialministeriums

Eine Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), eingebracht im Auftrag des Sozialministeriums, war erfolgreich: Der OGH stufte 14 von 15 geprüften Beförderungsklauseln der Fluglinie als unzulässig ein. Die Entscheidung betrifft neben dem Check-in auch Gebühren für Familiensitze, Umbuchungen und Namensänderungen, die teils bis zu 160 Euro kosten. Oft übersteigen diese Extrakosten sogar den eigentlichen Ticketpreis.

Entziffern der Klauseln gleiche einer „Denksportaufgabe“

Zur Begründung hieß es vom Obersten Gerichtshof (OGH), die Klauseln seien für Konsumenten nicht nachvollziehbar formuliert. Das Gericht verglich das Entziffern der Bedingungen mit einer „Denksportaufgabe“. Das Urteil tritt Mitte September in Kraft, gilt allerdings vorerst nicht für Kunden aus Deutschland.