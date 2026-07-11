Trotz Waldbränden: Millionen-Ansturm auf die Krisenregionen

Meteorologen erwarten den Scheitelpunkt der Hitzewelle im Zeitraum vom 17. bis 20. Juli. In genau dieser Zeit fahren viele Urlauber in den Süden - geradewegs in die gefährdeten Waldbrand-Gebiete.

Die Zahl der Waldbrände im Süden nimmt immer weiter zu. Allein in der spanischen Provinz Almería sind in den letzten Tagen mindestens zwölf Menschen gestorben, 23 werden noch vermisst. Bei den Opfern handelt es sich größtenteils um ausländische Residenten und Urlauber. Als mutmaßliche Brandursache gilt eine herabgestürzte Stromleitung, eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

Lage ist in vielen Regionen brandgefährlich

Die Lage ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich: Laut Fachleuten treffen gerade Extremwerte über 40 Grad, knochentrockene Winde und eine verdörrte Natur aufeinander. Verschlimmert wird das Ganze durch ein Paradoxon: Weil der Winter ungewöhnlich nass war, ist extrem viel Busch- und Graswerk gewachsen. Dieses ist inzwischen komplett ausgetrocknet und wirkt nun wie Brandbeschleuniger für die Flammen.

©forest-fire.emergency.copernicus.eu Die Waldbrandgefahr ist in diesen Regionen laut dem Europäischen Waldbrand-Informationssystem (EFFIS) hoch.

In Italien bis zu 45 Grad möglich

Wer in den kommenden Tagen nach Süden reist, sollte sich auf extreme Temperaturen einstellen. Ab Dienstag, dem 14. Juli, strömt laut Vorhersagen des Portals „MeteoGiornale“ heiße Luft aus der algerischen Sahara nach Italien, vor allem die mittleren und südlichen Landesteile sind betroffen. Die Thermometer können dort auf über 40 Grad klettern, stellenweise sind sogar Spitzenwerte von bis zu 45 Grad möglich. Wie das Onlinemedium „Lunione Sarda“ berichtet, soll sich vor allem „Sardinien in einen Backofen verwandeln.“

Millionen Urlauber fahren jetzt in den Urlaub

Der Beginn der europäischen Sommerferien verschärft die Lage in den Brandregionen, da Millionen Menschen nun genau dorthin reisen. Angesichts der extremen Gefahr fordern die Behörden Urlauber zu strikter Vorsicht auf: Neben dem Verbot von offenem Feuer und dem Parken auf trockenem Gras gilt die Pflicht, Evakuierungsanweisungen exakt zu befolgen und Warn-Apps zu nutzen. Dass Eigenmächtigkeit tödlich enden kann, belegt ein Fall aus Spanien, wo mehrere Personen bei eigenständigen Fluchtversuchen gegen die Behördenvorgaben ums Leben kamen.

Diese Gebiete sind stark gefährdet Spanien (vor allem Andalusien, Katalonien und die Region Valencia)

Portugal (besonders nördlich von Lissabon)

Frankreich (entlang der Mittelmeerküste)

Italien (vor allem Sizilien, Sardinien, Kalabrien und Apulien)

Kroatien (die Region rund um Split ist besonders gefährdet, aber auch im Landesinneren besteht akute Gefahr)

Griechenland (besonders Athen, die Insel Kreta oder Peloponnes)

Wie man sich im Ernstfall schützen kann

Reisende in Südeuropa sollten die Waldbrandgefahr nicht unterschätzen. Empfohlen wird, Warn-Apps zu nutzen, sich aktuell zu informieren sowie Fluchtwege und wichtige Dokumente vor Ort sofort griffbereit zu haben. Den Anweisungen zur Evakuierung muss unverzüglich nachgekommen werden. Laut Experten ist es lebensgefährlich, die Lage zu unterschätzen oder auf eigene Faust zu fliehen.