Keine große Plage: Seit 2020 um 70 Prozent weniger Gelsen

Eine große Gelsenplage bleibt in Österreich diesen Sommer voraussichtlich aus. Grund dafür ist der starke Rückgang der Hausgelsen in den letzten Jahren, der auf den Klimawandel zurückgeführt wird.

Seit 2020 sind die weit verbreiteten "Hausgelsen" viel weniger geworden, ihr Bestand ist sogar um 70 Prozent zurückgegangen.

Seit 2020 sind die weit verbreiteten "Hausgelsen" viel weniger geworden, ihr Bestand ist sogar um 70 Prozent zurückgegangen.

Obwohl die Gemeine Hausgelse mit rund 90 Prozent aller gezählten Stechmücken die am weitesten verbreitete Art in Österreich bleibt, schrumpft ihr Bestand drastisch. Seit 2020 sind die Zahlen stark dezimiert, wie Parasitologe Hans-Peter Führer von der Vetmed Uni Wien im Gespräch mit ORF Wissen bestätigte.

Deutlicher Abwärtstrend

Die Zahlen des Wiener Gelsenmonitorings zeigen einen deutlichen Abwärtstrend: In den letzten sechs Jahren ist die Fangquote um 70 Prozent eingebrochen. Zwar liegen der Universität konkrete Daten nur für die Wiener Teststandorte vor, Parasitologe Führer rechnet jedoch mit einer ähnlichen Entwicklung im gesamten Bundesgebiet.

Klimawandel setzt den Hausgelsen zu

Der Klimawandel im Winter setzt den Hausgelsen zu: Starke Temperaturschwankungen – wie milde Phasen im Februar gefolgt von plötzlicher Kälte – bringen den Stoffwechsel der Tiere durcheinander. Da sie dadurch zu früh aus der Winterruhe erwachen, sterben viele von ihnen. Laut Führer lässt sich dieser negative Trend für die Gelsenpopulation seit 2020 beobachten. Für ein massives Aufkommen von sogenannten Überschwemmungsgelsen fehle es an den nötigen Extremen: Hierfür müssten tagelanger Dauerregen und eine anschließende längere Hitzeperiode zusammenkommen. Da diese Wetterlage momentan nicht absehbar ist, bleibt eine Gelsenplage alten Ausmaßes für diesen Sommer laut Führer unwahrscheinlich.

Tigermücke bleibt weiter präsent

Während die Hausgelse zurückgeht, bleibt die Asiatische Tigermücke in Städten wie Wien, Graz und Linz zwar präsent, breitet sich dieses Jahr aber nicht schlagartig weiter aus. Führer geht davon aus, dass ihre Zahlen langfristig steigen werden. Momentan fällt sie in den meisten Regionen verglichen mit der Hausgelse jedoch kaum ins Gewicht.