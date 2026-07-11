Das Wetter am Sonntag: Ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix

Sonnig und hochsommerlich warm bis heiß. Der Sonntag eignet sich ideal für Ausflüge - zur Sonne gesellen sich auch immer wieder ein paar Wolken. Es sollte aber trocken bleiben.

Uns steht ein sonniger und sehr warmer, regional sogar heißer Tag bevor. Die besten Chancen auf viel Sonnenschein gibt es heute vom Rheintal bis zum Innviertel. Weiter östlich und südlich ziehen zwar zeitweise dichtere Wolken durch, es bleibt aber so gut wie überall trocken.

Im Bergland und im Osten frischt der Wind auf

Im Bergland sowie im Osten macht sich spürbarer, lebhafter Wind aus Nordwest bis Nord bemerkbar. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf 23 bis 31 Grad, in Osttirol und Kärnten sind lokal sogar Spitzenwerte bis zu 33 Grad möglich. In 2000 Metern Höhe kühlt es auf 10 bis 17 Grad ab.