Großbrand auf Bauernhof: 600 Schweine tot, Feuerwehrmann schwer verletzt

Ein Großbrand auf einem Bauernhof in Pettenbach (Oberösterreich) endete tragisch: Rund 600 Schweine konnten nicht mehr gerettet werden. 20 Feuerwehren verhinderten jedoch ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude.

Zu einem Großbrand bei einem Bauernhof kam es am 11. Juli 2026 gegen 12 Uhr im Gemeindegebiet von Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich. Die Familie selbst wurde auf die Rauchwolke beim Schweinestall aufmerksam, konnte selbstständig jedoch nicht mehr löschen und alarmierte die Einsatzkräfte.

Hunderte Schweine kamen ums Leben

Im Stall befanden sich zu diesem Zeitpunkt rund 600 Schweine. Diese konnten nicht mehr gerettet werden. Das Übergreifen des Brandes auf den Zuchtstall konnte durch 20 Feuerwehren mit insgesamt 210 Einsatzkräften verhindert werden. Das Wohnhaus wurde durch den Brand nicht beschädigt.

Feuerwehrmann im Einsatz verletzt

Ein Feuerwehrmann verletzte sich beim Aufbauen einer Löschleitung durch den Schlag einer Schlauchkupplung schwer und musste von der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert werden. Eine genaue Brandursache ist noch nicht bekannt.