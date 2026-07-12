40 Florianis im Einsatz: Löscharbeiten bei Waldbrand schwierig

Am Samstagabend, den 11. Juli 2026, kam es auf einem Seitengipfel rund 100 Meter unterhalb der Gurtisspitze, Walgau, Vorarlberg, zu einem Waldbrand.

In Vorarlberg kam es am Samstagabend zu einem Waldbrand.

In Vorarlberg kam es am Samstagabend zu einem Waldbrand.

Gegen 18 Uhr wurde das Feuer in dem dünn bewaldeten, schwer zugänglichen Gebiet gemeldet. Da die Brandstelle ausschließlich aus der Luft erreichbar war, wurden die Löscharbeiten in enger Abstimmung mit der Einsatzleitung der Feuerwehr koordiniert.

70 Quadratmeter

Der Brand erfasste eine Fläche von etwa 70 Quadratmetern. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des tief in das Wurzelwerk eingedrungenen Feuers besonders schwierig. Der Polizeihubschrauber Libelle führte zusammen mit sechs Feuerwehrkräften mehrere Löschflüge durch.

40 Florianis im Einsatz

Gegen 21.30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden. Im Einsatz standen insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Gurtis, Frastanz und Nüziders mit sieben Fahrzeugen sowie die Libelle. Die Brandursache ist noch unklar.