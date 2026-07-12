Auto überschlägt sich: Alko-Lenker verweigert Hilfe und flieht

Am 11. Juli 2026 gegen 18.15 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Auto auf der L2 von Langen bei Bregenz, Vorarlberg, kommend in Richtung des Grenzübergangs nach Deutschland. Anschließend bog er nach links in die Gemeindestraße Hub ein und setzte seine Fahrt bergwärts fort. Kurz darauf baute er einen Unfall.

Auto kam auf dem Dach zum Liegen

In einer Rechtskurve kam der Lenker aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Strommast und überschlug sich. Der Pkw kam seitlich auf dem Dach zum Stillstand. Nach dem Unfall entfernte sich der 38-Jährige von der Unfallstelle und verweigerte die Hilfe der hinzugekommenen Zeugen. Durch Erhebungen der einschreitenden Beamten konnte sein Aufenthaltsort festgestellt und der Mann kurze Zeit später an seiner nahe gelegenen Wohnadresse angetroffen werden. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Alkomattest durchgeführt, der eine Alkoholisierung bestätigte. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Mann wurde nicht verletzt.

Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall augenscheinlich nicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Zudem wurden ein Strommast und ein Leitpfosten beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Im Einsatz standen vier Polizeistreifen mit acht Beamten, die Feuerwehren Langen und Doren mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften sowie ein First Responder.