Süße News nach WM-Aus: ÖFB-Star hat sich verlobt

Nach dem WM-Ausscheiden der Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen Spanien vor gut einer Woche nutzt der 25-jährige Hoffenheim-Legionär die Sommerpause für private Meilensteine: Während eines gemeinsamen Karibik-Urlaubs auf den Turks- und Caicosinseln hielt Prass um die Hand seiner Freundin an, die den Antrag annahm.

„Ich heirate meinen besten Freund“

Das Paar teilte die Verlobung via Instagram mit mehreren Fotos, die den Antrag vor einer Strandkulisse mit Kerzen und Blumen sowie den Verlobungsring zeigen. Ledinek kommentierte die Bilder mit den Worten, dass sie ihren besten Freund heiraten werde.

So gingen übrigens die Spiele im Viertelfinale aus

Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft kam es am 11. und 12. Juli zu dramatischen Entscheidungen, die erst nach der regulären Spielzeit besiegelt wurden. Am 11. Juli setzte sich England in einem packenden Duell mit 2:1 nach Verlängerung gegen Norwegen durch. In der darauffolgenden Nacht auf den 12. Juli endete auch der WM-Traum der Schweiz: Die Eidgenossen mussten sich dem amtierenden Weltmeister Argentinien mit 1:3 nach Verlängerung geschlagen geben, nachdem es nach 90 Minuten noch 1:1 gestanden hatte.