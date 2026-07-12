66-Jähriger unter Traktor eingeklemmt: Ehefrau hört seine Hilferufe

In Diersbach im Bezirk Schärding ist ein 66-Jähriger bei Arbeiten an einem Traktor schwer verunglückt. Der Mann wurde zwischen dem Fahrzeug und einem Zwangsmischer eingeklemmt. Seine Ehefrau hörte seine Hilferufe und befreite ihn.

Ein 66-Jähriger wurde zwischen dem Traktor und dem Zwangsmischer eingeklemmt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein 66-Jähriger wurde zwischen dem Traktor und dem Zwangsmischer eingeklemmt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall passierte am späten Samstagnachmittag, dem 11. Juli 2026, im Gemeindegebiet von Diersbach (Oberösterreich). Der 66-Jährige aus dem Bezirk Schärding war damit beschäftigt, einen Zwangsmischer zu reinigen. Dieser war an einen Traktor angekuppelt. Während der Arbeiten betätigte der Mann den Hydraulikhebel. Mit dem Hebel wollte der 66-Jährige den Zwangsmischer anheben. Der Mischer fuhr jedoch zu weit nach oben. Dadurch wurde der Mann zwischen dem Traktor und dem angekuppelten Gerät eingeklemmt. Aus eigener Kraft konnte er sich nicht aus der Lage befreien.

Ehefrau hörte Schreie

Der Eingeklemmte begann laut um Hilfe zu rufen. „Durch seine Hilfeschreie wurde seine Ehefrau auf den Unfall aufmerksam, welche ihren Mann schließlich befreien konnte“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Die Frau reagierte damit auf die gefährliche Situation ihres Mannes. Sie konnte ihn schließlich aus der Einklemmung lösen.

Mit Heli ins Spital

Nach seiner Befreiung wurde der 66-Jährige vor Ort erstversorgt. Anschließend übernahm die Rettung den weiteren Einsatz. Wegen seiner Verletzungen wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.