Neue Hitze-Regeln in Spanien: Darauf müssen sich Urlauber jetzt einstellen

In Spanien müssen Außenbereiche in Restaurants und Bars bei zu großer Hitzebelastung schließen. Diese neue Maßnahme soll Angestellte in der Gastronomie entlasten. Für Urlauber bedeutet das Einschränkungen.

In Sevilla wurden in den vergangenen Jahren bereits bis zu 44 Grad gemessen.

In Sevilla wurden in den vergangenen Jahren bereits bis zu 44 Grad gemessen.

Eine anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad und akuter Waldbrandgefahr sorgt in weiten Teilen Spaniens für eine hohe Belastung. Die behördlichen Warnungen richten sich sowohl an Urlauber als auch an Menschen, die im Freien arbeiten. Die extremen Wetterbedingungen wirken sich inzwischen auch auf die spanische Außengastronomie aus, die als fester Bestandteil des Sommerlebens gilt.

Neue Gesetzgebung für Bars, Cafés und Restaurants

Tapas und gekühlte Getränke auf einer gemütlichen Terrasse oder in einer Strandbar gehören für die meisten Spanien-Reisenden fest dazu. In diesem Jahr müssen sich Urlauber jedoch umstellen: Aufgrund einer neuen Gesetzgebung zum Schutz vor extremen Temperaturen gelten in der laufenden Hauptsaison erstmals neue Vorgaben für den Betrieb von Bars, Cafés und Restaurants.

Ohne Kühlung oder Schutzmaßnahmen müssen Außenbereiche geschlossen werden

Die spanische Gastronomie muss sich seit dem Frühjahr an neue Regeln zum Umgang mit extremer Hitze halten, die jetzt in der Praxis relevant werden. Wie die Zeitung „El Confidencial“ berichtete, basiert diese Neuregelung auf einem Abkommen zum nationalen Gastronomie-Tarifvertrag, das am 13. April 2026 unterzeichnet wurde. Die neuen Vorschriften sollen Gastronomie-Beschäftigte vor extremer Hitze schützen. Das hat direkte Folgen für die Außengastronomie: Ohne ausreichende Kühlung oder entsprechende Schutzmaßnahmen müssen Bars und Restaurants ihre Terrassen bei hohen Temperaturen schließen oder den Service einschränken.

In den vergangenen Sommern wurden bereits bis zu 44 Grad gemessen

In Städten wie Sevilla und Madrid wurden in den vergangenen Sommern bereits bis zu 44 Grad gemessen – Temperaturen, bei denen längere körperliche Arbeit im Freien schnell gesundheitlich belastend wird. Als Basis für etwaige Betriebseinschränkungen dienen die offiziellen Warnstufen der Wetterdienste. Maßgeblich sind hierbei insbesondere die Alarmstufen Orange und Rot, die sich derzeit häufen.

Restaurants müssen Bedingungen bewerten

Die Betriebe müssen eigenständig prüfen, ob die Arbeitsbedingungen im Freien die Sicherheit des Personals noch gewährleisten. Wie „El Confidencial“ berichtet, zielt die Regelung insbesondere darauf ab, den Außeneinsatz an Tagen mit extrem hoher Sonneneinstrahlung in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zu verhindern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2026 um 11:29 Uhr aktualisiert