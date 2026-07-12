Hase auf Fahrbahn löst Doppelsturz bei 24-Stunden-Radmarathon aus

Beim 24-Stunden-Radmarathon im Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) kam es am Samstagabend, 11. Juli, zu einem Unfall. Der Sturz ereignete sich gegen 22.10 Uhr im Gemeindegebiet von Pollham. Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Eferding musste während der Fahrt plötzlich reagieren. Laut Polizei musste er „mit seinem Rennrad einem Hasen ausweichen und kam dabei zu Sturz.“ Der Mann fiel auf die Fahrbahn.

Fahrer konnte nicht bremsen

Kurz darauf näherte sich ein 32-jähriger Teilnehmer aus dem Bezirk Linz-Land. Die Polizei schildert: „Ein nachfolgender 32-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, überfuhr den 30-Jährigen und kam ebenfalls zu Sturz.“ Damit wurden bei dem Unfall beide Rennradfahrer verletzt. „Beide Rennradfahrer wurden ins Krankenhaus eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Weitere Angaben zu den Verletzungen machte die Polizei nicht.