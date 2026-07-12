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Foto auf 5min.at zeigt das Hoffmann Personal Stadion in Linz.
Rund 60 bis 70 Fans überwanden vor dem Testspiel in Linz zwei Absperrgitter. Ein Mitarbeiter wurde dabei verletzt.
Linz
12/07/2026
Bei Testspiel

Dutzende Fans kletterten über Absperrgitter: Mitarbeiter verletzt

Vor dem Testspiel zwischen Fenerbahce Istanbul und Pogon Settin überwanden in Linz 60 bis 70 Fans zwei Absperrgitter. Ein Mitarbeiter wurde dabei zu Boden gestoßen und verletzt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
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Im Hoffmann Personal Stadion in Linz kam es am Samstag, dem 11. Juli 2026, zu einer Körperverletzung. Der Vorfall ereignete sich vor dem Beginn eines Testspiels zwischen Fenerbahce Istanbul und Pogon Settin. Schauplatz war der Einlassbereich des Stadions. Dort überwanden mehrere Fans unerlaubt eine Absperrung. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich überstiegen gegen 17.40 Uhr rund 60 bis 70 Fans ein Absperrgitter. Damit gelangten sie weiter in den Einlassbereich. Dort befand sich ein zweites Gitter. Auch diese Absperrung konnten die Fans überwinden.

Mitarbeiter verletzt

Ein 29-jähriger Fußballfan aus Wien soll dabei einen Mitarbeiter beiseitegestoßen haben. Der Mitarbeiter stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich. Beim zweiten Absperrgitter wurde ein weiterer Mitarbeiter gestoßen. Dieser blieb laut Polizei unverletzt.

Weitere Ermittlungen laufen

Die Polizei nahm nach dem Vorfall die Ermittlungen auf. Der mutmaßliche Täter konnte laut Landespolizeidirektion Oberösterreich rasch ausgeforscht werden. „Die Polizei konnte den Verdächtigen rasch ausforschen, es folgen weitere Ermittlungen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

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