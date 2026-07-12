Große Drogeriekette feiert heute 50. Jahrestag

50 Jahre dm in Österreich: Das Drogerieunternehmen mit Sitz in Wals-Siezenheim (Flachgau) feiert Jubiläum – und das nach einem echten Rekordjahr mit einem Umsatz von knapp 1,4 Milliarden Euro.

Das Drogerieunternehmen dm blickt heuer auf eine 50-jährige Erfolgsgeschichte in Österreich zurück. Vom Hauptsitz in Wals-Siezenheim (Flachgau) aus steuert das Unternehmen seinen Expansionskurs, der sich auch in den Zahlen widerspiegelt: Im vergangenen Jahr knackte dm mit fast 1,4 Milliarden Euro einen neuen Umsatzrekord. Um dieses Wachstum langfristig abzusichern, fließt aktuell viel Geld in den Bau eines neuen Verteilerzentrums.

Erste Filiale Österreichs war in Linz

Drei Jahre nach der Gründung des deutschen Mutterkonzerns expandierte das Unternehmen 1976 nach Österreich und eröffnete den ersten Standort in Linz. Die Eröffnung glich einem regelrechten Ansturm: Alte Bilder zeigen, wie die Menschenmassen in den Laden drängten. Weil die Filiale aus allen Nähten platzte, musste der Vater des Erzählers damals an der Tür stehen und die Kunden nur blockweise einlassen. Aus dieser ersten Filiale ist ein Großunternehmen geworden, das heute österreichweit 7.000 Mitarbeiter beschäftigt – 1.000 davon in Salzburg.

Heute 3.000 Filialen in 12 Ländern

Mehrheitseigentümer des Unternehmens ist die deutsche dm-Gruppe mit 51 Prozent, während der Sparkonzern 32 Prozent und die Gründerfamilie Bauer 17 Prozent der Anteile halten. Das von Österreich aus gesteuerte Netz ist riesig: Wie Bauer betont, umfasst diese Ländergruppe inzwischen knapp 3.000 Filialen, die sich auf zwölf Länder verteilen.

Derzeit entsteht in Kronstorf ein neues Logistikzentrum

Im oberösterreichischen Kronstorf entsteht derzeit für 230 Millionen Euro ein neues dm-Verteilzentrum, mit dem der Drogeriekonzern seine heimischen Logistik-Kapazitäten verdoppelt. Dass dieser Ausbau nötig ist, belegt das kräftige Wachstum beim Absatz: Allein im Vorjahr gingen 375 Millionen Produkte über die Ladentische. Das entspricht einer Steigerung von 20 Millionen Stück (plus 5,7 Prozent) gegenüber dem Jahr 2024.