Lotto-Ziehung am 12. Juli: Diese Zahlen sind 6,3 Millionen Euro wert

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag warteten 6,3 Millionen Euro auf einen Glückspilz. Diese Zahlen wurden gezogen.

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, den 11. Juli, hat erneut niemand geschafft, die sechs Richtigen zu tippen. Darum geht es bei der Ziehung am Sonntag (12. Juli) um einen Sechsfachjackpot – 6,3 Millionen Euro sind laut den Österreichischen Lotterien im Topf und warten auf einen glücklichen Gewinner. Bei uns erfährst du, welche Zahlen gezogen wurden. Moderiert wurde die Ziehung am Sonntag von Evelyn Vysher.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 12. Juli 2026, gezogen: Lotto : 7, 23, 24, 32, 33, 43; Zusatzzahl : 16

: 7, 23, 24, 32, 33, 43; : 16 LottoPlus 1 : 9, 2, 18, 35, 45, 19

: 9, 2, 18, 35, 45, 19 LottoPlus 2 : 31, 20, 34, 13, 26, 19

: 31, 20, 34, 13, 26, 19 Joker: 9, 4, 7, 4, 2, 0 alle Angaben ohne Gewähr