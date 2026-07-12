Skip to content
Region auswählen:
/ ©Österreichische Lotterien / Raimund Nics
Ein Bild auf 5min.at zeigt weiße Kugeln mit grünen Zahlen darauf, die sich in einem Trichter befinden.
Im Lottotopf lagen am Sonntag 6,3 Millionen Euro.
Österreich
12/07/2026
Lotto-Zahlen

Lotto-Ziehung am 12. Juli: Diese Zahlen sind 6,3 Millionen Euro wert

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag warteten 6,3 Millionen Euro auf einen Glückspilz. Diese Zahlen wurden gezogen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, den 11. Juli, hat erneut niemand geschafft, die sechs Richtigen zu tippen. Darum geht es bei der Ziehung am Sonntag (12. Juli) um einen Sechsfachjackpot – 6,3 Millionen Euro sind laut den Österreichischen Lotterien im Topf und warten auf einen glücklichen Gewinner. Bei uns erfährst du, welche Zahlen gezogen wurden. Moderiert wurde die Ziehung am Sonntag von Evelyn Vysher.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 12. Juli 2026, gezogen:

  • Lotto: 7, 23, 24, 32, 33, 43; Zusatzzahl: 16
  • LottoPlus 1: 9, 2, 18, 35, 45, 19
  • LottoPlus 2: 31, 20, 34, 13, 26, 19
  • Joker: 9, 4, 7, 4, 2, 0

alle Angaben ohne Gewähr

Spielst du Lotto?

Ja, immer
Ja, manchmal
Selten
Nein, nie
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at