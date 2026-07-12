Der Montag in Österreich bringt überaus sonniges und hochsommerliches Wetter

Die Sonne scheint zunächst uneingeschränkt, bevor am Nachmittag nur lokal ein paar harmlose Wolkenfelder durchziehen. Bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Nordost klettern die Spitzenwerte auf bis zu 33 Grad.

Der Montag beginnt mit strahlendem, nahezu wolkenlosem Sonnenschein, der den Himmel über Stunden hinweg dominiert. Erst am Nachmittag gesellen sich hier und da ein paar lockere Quellwolken dazu, die den freundlichen Gesamteindruck aber kaum stören.

Schwacher bis mäßiger Wind bringt eine sanfte Brise

Ein schwacher bis mäßiger Wind aus nordöstlicher Richtung bringt dabei eine sanfte Brise. Die Temperaturen klettern auf hochsommerliche 26 bis 33 Grad. Auch in den Bergen setzt sich die Erwärmung fort: Nach einem frischen Morgen auf 1500 Metern Höhe bei rund 15 Grad klettert das Thermometer dort bis zum Nachmittag auf angenehme 22 Grad.