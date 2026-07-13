Alkolenker kollidiert mit LKW: 37-Jähriger verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck ist am Sonntag ein 37-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann kollidierte mit einem Lkw, ein Alkotest ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung.

Ein beim 37-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung, weshalb ihm der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen wurde.

Ein beim 37-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung, weshalb ihm der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen wurde.

Am Abend es 12. Juli fuhr ein 59-jähriger Österreicher mit einem LKW die südöstliche Ausfahrt beim DEZ-Areal in Innsbruck in Richtung A12. Er gab an, plötzlich quietschende Reifen wahrgenommen zu haben, anschließend sei ein Pkw auf seinen Hänger zugekommen. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem von einem 37-jährigen Österreicher gelenkten PKW.

Unfall: Lenker war stark alkoholisiert

Ein beim 37-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung, weshalb ihm der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen wurde. Der 37-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Innsbruck eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 06:33 Uhr aktualisiert