Auto stand mitten auf der Fahrbahn: Betrunkener Lenker nicht ansprechbar

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht auf Montag in Leonding einen Einsatz von Polizei und Rettung ausgelöst. Der 24-Jährige war in seinem Fahrzeug zunächst nicht ansprechbar und musste befreit werden.

Einen alkoholisierten Autofahrer musste die Polizei in der Nacht auf Montag aus seinem Fahrzeug befreien. Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Eferding lenkte seinen PKW in Leonding (Oberösterreich). Bei der Kreuzung mit der Franz-Kafka-Straße kam der PKW zum Stillstand. Der 24-Jährige war im Fahrzeug nicht mehr ansprechbar. Ein weiterer Autofahrer bemerkte den PKW, welcher mitten auf der Fahrbahn stand, und alarmierte die Einsatzkräfte.

Fensterscheibe eingeschlagen, Lenker aus Fahrzeug befreit

Die Rettungssanitäter schlugen die Fensterscheibe der Fahrertüre ein, um zum Lenker zu gelangen. Der 24-Jährige war wieder ansprechbar und wurde aus seinem Fahrzeug befreit. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Anschluss wurde der 24-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. Er wird angezeigt.

