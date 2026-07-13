Waldbrand im Virgental: Osttiroler Florianis kämpfen weiter gegen Glutnester

Seit Freitag wütet der Brand im Virgental. Die Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Ein "Brand Aus" wird schon heute erwartet.

In Osttirol wütet seit einigen Tagen ein Waldbrand - dieser ist aber bereits unter Kontrolle.

In Osttirol wütet seit einigen Tagen ein Waldbrand - dieser ist aber bereits unter Kontrolle.

Am Freitag brach im Virgental (Osttirol) ein Waldbrand aus – wir haben berichtet. Hunderte Feuerwehrleute, sowie auch fünf (teilweise sieben) Hubschrauber standen im Einsatz. Seit gestern war klar, dass der Brand unter Kontrolle ist. Doch „Brand Aus“ konnte noch nicht gegeben werden.

Unzählige Florianis im Löscheinsatz

Es ist eine Fläche von rund zehn Hektar ist betroffen. Die weitere Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden, doch gerade das steile Gelände machte den Einsatzkräften zu schaffen. Über Nacht wurde auch eine Brandwache eingerichtet. Die Hubschrauber fliegen, wie berichtet seit Sonntag nicht mehr Nun wird der Löscheinsatz weiter fortgesetzt.

„Brand Aus“ noch heute erwartet

Wie Harald Mair, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Virgen, am heutigen Montag im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, rückten die Florianis bereits in der Früh mit einer kleinen Mannschaft. „Jetzt werden die Glutnester weiter bearbeitet. Der Brand ist soweit unter Kontrolle“, so Mair. Es wird damit gerechnet, dass noch heute „Brand Aus“ gegeben werden kann.