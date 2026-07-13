Tierschutz spielerisch lernen: Kinderfest auf Gut Aiderbichl

Das Gut Aiderbichl Henndorf lädt Anfang August zum großen Kinderfest ein. Die Kleinen lernen so Tiere und die Tierschutzarbeit spielerisch kennen.

Am 1. und 2. August 2026 lädt Gut Aiderbichl Henndorf, Salzburg, von 10 bis 17 Uhr herzlich zum großen Kinderfest ein – ein erlebnisreiches Wochenende für die ganze Familie, bei dem die jüngsten Besucherinnen und Besucher ganz im Mittelpunkt stehen. Erstmals wird am 1. August zudem der „Mariechen-Cup“ ausgetragen, ein Kinder-Radrennen, bei dem Spaß, Bewegung und gemeinsame Erlebnisse im Vordergrund stehen.

Buntes Programm

Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung, Information und jede Menge tierische Begegnungen. Bei kindgerechten Gutsführungen erfahren die kleinen Gäste mehr über das Leben auf dem Hof, den Tierschutz und die Geschichten der geretteten Tiere. Mit dem Gut Aiderbichl Kinderfest-Pass können Kinder bei verschiedenen Stationen Stempel sammeln. Wer alle Aufgaben meistert, darf sich über eine Urkunde freuen. „Unsere Kinder sind die Zukunft – sie sind entscheidend dafür, den Tierschutzgedanken langfristig in der Gesellschaft zu verankern“, so Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von Gut Aiderbichl. „Wir möchten den Kindern mit solchen Veranstaltungen Tierschutz spielerisch näherbringen.“

Buntes Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung Zu den Highlights des Tages zählen unter anderem: Die Pony-Putzstation – hier dürfen Ponys gestriegelt und gepflegt werden. Kinderschminken – mit bunten Farben verwandeln sich die Kleinen in Tiere oder Fantasiefiguren. Junior Tierpfleger-Programm – die Tierpflegerinnen und Tierpfleger geben einen kleinen Einblick in ihre tägliche Arbeit. Dabei dürfen alle kleinen Gäste selbst mit anpacken. Der Biggy Express – der Bummelzug bringt an diesen Tagen alle Kinder gratis zu den sieben Außenhöfen von Gut Aiderbichl.

Lustiges Kinder-Radrennen auf Gut Aiderbichl – Mariechen-Cup

Erstmals findet am Samstag, den 1. August 2026, ab 10.30 Uhr auch der Mariechen-Cup auf Gut Aiderbichl statt. Beim Kinderradrennen verwandelt sich das Gelände um den Innenhof in eine bunte Radstrecke. Zwischen den neugierig beobachtenden Tieren sausen die jungen Radfahrerinnen und Radfahrer um die Wette. Die Teilnahme ist kostenlos – um Anmeldung wird gebeten. Das Kinderfest findet bei jedem Wetter statt.